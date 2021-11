Condenaron a siete años de prisión a un hombre que violó a su hijastra

Viernes, 19 de noviembre de 2021

El hecho fue denunciado en junio de 2019. La víctima, que tiene 13 años, contó que cuando tenía 8 fue sometida en varias oportunidades por la pareja de su mamá.





El Tribunal Oral Penal de Goya condenó a un hombre a 7 años de prisión por abusar sexualmente de su hijastra de 8 años, en un hecho denunciado en junio de 2019 en la localidad de Pueblo Libertador.



El condenado es un exempleado municipal, hallado culpable del delito de abuso sexual simple agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente contra una menor, en la modalidad de delito continuado. Durante los alegatos, el fiscal Guillermo Barry solicitó la pena de 16 años de prisión, precisó el portal de Noticias Actualidad Esquina.



De acuerdo a la investigación, el condenado vivía en concubinato desde hace nueve años aproximadamente con su pareja y se domiciliaban en Pueblo Libertador, departamento de Esquina. En el lugar convivían junto a los tres hijos que tuvieron. Además con ellos se domicilia una menor de 13 años de edad, hija de la mujer con su pareja anterior.



Desde el año 2015 aproximadamente, momento en que la niña contaba con tan solo 8 años de edad, el acusado, aprovechando la situación de convivencia que los unía y al ser la nueva pareja de su madre, a quien lo llamaba “papá”, comenzó a abusar sexualmente de ella, abusos que se concretaron en el domicilio familiar en reiteradas oportunidades y en momento en que su madre salía del hogar, este comenzaba a realizar actos de tocamiento a la joven, a quien la trataba como una hija.



La tocaba sobre la ropa o le sacaba la parte de abajo de la ropa. Luego de realizar los abusos, el acusado le decía que “si contaba lo que le hacía, se iban a quedar en la calle, que no iban a tener para comer, que la familia les iba a dar la espalda”. La tomaba por la fuerza, cualquier día, y casi todos los días, aprovechaba que no había nadie en la casa, cuando todos salían. La menor no contó lo que le sucedía porque tenía miedo.