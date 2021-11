Identifican a una vendedora del mercado de Wuhan como la "paciente cero" de Covid-19

Viernes, 19 de noviembre de 2021

Un biólogo evolutivo revisó cifras e informes sobre los primeros casos y encontró que la mayoría se agrupaban en torno al mercado de Wuhan. El nuevo estudio podría reabrir el debate sobre el origen de la actual pandemia.



El primer caso positivo de Covid-19, confirmado como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la ciudad china de Wuhan no fue el primero, si se confirma una nueva hipótesis sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus.



En vez de corresponder un hombre que nunca había estado en el mercado de animales 'Huanan' de Wuhan, el primer caso es el de una vendedora que trabajaba en el establecimiento, según el virólogo evolutivo Michael Worobey, un científico de alto nivel en un artículo publicado este jueves en la prestigiosa revista Science.



Para llegar a esta conclusión, este científico del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Arizona creó una línea de tiempo de los primeros casos conocidos recopilada a partir de varias fuentes, incluyendo informes de periódicos y datos hospitalarios accesibles.







Los resultados de su investigación dicen que el "primer caso" de Covid-19, de un contador de 41 años que no había estado en el mercado, identificado y presentado como tal por un informe de la OMS, data en realidad de unos días después.



Aunque el informe de la OMS afirmaba que el hombre había estado enfermo desde el 8 de diciembre, en realidad no lo estuvo hasta el 16 de diciembre, según encontró el investigador en un documento sobre un caso descrito en un artículo científico y un expediente médico hospitalario que coinciden con este hombre.



Según su investigación, la fiebre del contador no se debía al Covid-19, sino a una infección tras una operación dental, mientras que el primer caso conocido sería el de una mujer trabajadora del mercado que enfermó el 11 de diciembre.







De acuerdo a la investigación, el virus dio un salto de especies de animales a hombres en el Huanan Seafood Market, uno de los tantos mercados de alimentos frescos de Wuhan, ubicado a pocos cientos de metros de la principal estación ferroviaria. Esto “proporciona una fuerte evidencia a favor del origen de la pandemia a partir de un animal vivo” de este mercado, dijo Worobey.



El virus apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan a finales de 2019. Un equipo de expertos de la OMS pudo viajar a China más de 12 meses después y regresó sin resultados claros, afirmando que no estaba del todo claro si el mercado era el lugar de origen de la pandemia.



China no quiere permitir una mayor investigación sobre el terreno y el Gobierno estadounidense acusa al régimen de ocultar información a los expertos. Beijing, por su parte, acusa a Estados Unidos y a otros países de explotar la pandemia y la búsqueda de su origen para lanzar ataques políticos.