El escrutinio ratificó el triunfo de ECO y los votos en blanco superaron a dos listas Viernes, 19 de noviembre de 2021 El oficialismo confirmó el 54,79% de los sufragios en la categoría senadores y 54,37% en diputados. El FdT alcanzó el 34,21% y 33,97%, respectivamente. Sorprendió que la cantidad de correntinos que decidieron no colocar una boleta en el sobre superara a Compromiso Federal y Vamos con vos.



Finalizó ayer el escrutinio definitivo de las elecciones del domingo, ratificando el amplio triunfo de ECO+Vamos Corrientes en las categorías a legisladores nacionales y en los comicios comunales que le permitieron recuperar poder territorial. El recuento dejó varios datos a destacar: uno de ellos, los más de 30.000 votos en blanco -el doble que en las Paso-, que superaron a las listas Compromiso Federal y Vamos con vos.



El conteo final de los sufragios fue rápido y sin sobresaltos. Comenzó el martes y finalizó ayer a la tarde, confirmando que Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela son los senadores electos gracias a los 328.217 votos cosechados (54,79%) y que los diputados que asumirán el 10 de diciembre son Manuel Aguirre, Manuel Aguirre y Sofia Brambilla, a partir de 325.710 sufragios (54,37%).



El Frente de Todos quedó en el segundo lugar con 204.917 sufragios (34,21%) en senadores y 203.473 (33,97%) en diputados. Así, asumirán los reelectos Carlos “Camau” Espínola en la Cámara Alta y Jorge Antonio Romero como diputado.



Sin embargo, se destaca el crecimiento registrado por la alianza justicialista en estos comicios respecto de las Paso. En la primera categoría recuperó 11.992 votos y en la segunda 12.339.



Desde los dos frentes mayoritarios destacaron que el conteo se desarrolló con total normalidad y no se produjeron cambios respecto al provisorio.



La apoderada de la UCR, Graciela Rodríguez, precisó que solo hubo un cambio de un número en la categoría de concejales de la localidad de San Luis del Palma. “Ya sabíamos que era un número que en el telegrama de escrutinio provisorio estaba mal consignado, pero que en las actas de los fiscales y del presidente de mesa figuraba correctamente, entonces no es algo que nos haya sorprendido, sino que lo estábamos esperando”, indicó, para además precisar que igualmente el resultado no variaba, “porque según el sistema D’Hont corresponde tres y dos concejales para cada fuerza (ECO+Vamos Corrientes y Frente de Todos)”.



En lo que respecta al resto de los cargos ejecutivos de las 15 comunas en juego, se confirmó que ocho pasaron a menos del oficialismo provincial y 7 tendrán continuidad del justicialismo.



Votos en blanco y nulos



Sorprendió la cantidad de correntinos que decidieron votar en blanco, negándole el apoyo a las cuatro listas que compitieron el domingo.



En total se contabilizaron 30.967 votos en blanco (5,17%) en la categoría de senadores, mientras que los nulos sumaron 10.021 (1,67%). En diputados fueron aún más: 35.102 (5,86%), y los nulos fueron 9.306 (1,55%).



De esta manera, la opción de no colocar ninguna boleta en el sobre superó a Vamos con Vos (Libres del Sur y Barrios de Pie) que alcanzó para senadores, consiguió 13.934 votos (2,32%) y en diputados, 14.146 votos (2,36%).



Y más ampliamente al partido Compromiso Federal que para senadores obtuvo 10.905 sufragios (1,82%) y para diputados, 11.221 votos (1,87%).



Otro dato a considerar al momento de analizar los números es la cantidad de votantes. De acuerdo con lo informado oficialmente cumplió con su deber cívico, pese a las lluvias, el 66,9% de los habilitados para hacerlo, mientras en las Primarias este nivel de participación fue del 64,57%.



Acto de clausura



Con el acto de clausura en la Legislatura provincial culminó ayer a la tarde el escrutinio definitivo de las elecciones generales del pasado 14 de noviembre, sin producirse cambios en algún resultado con respecto al escrutinio provisorio.



Estuvo encabezado por la presidenta de la Junta Electoral Nacional, Mirta Sotelo de Andreau; el secretario, Juan José Ferreyra; y los miembros Luis Eduardo Rey Vázquez, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda y Gustavo Sánchez Mariño, más la presencia de los apoderados partidarios de las fuerzas electorales que compitieron el pasado domingo.