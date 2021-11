Para no ser pobre, una familia necesitó 72.365 pesos en octubre Viernes, 19 de noviembre de 2021 Según datos del INDEC, un grupo familiar de cuatro personas necesita 30.925 pesos para no ser indigente.







Para no considerarse pobre, una familia tipo de cuatro miembros necesitó en octubre un ingreso mensual de $72.365, de acuerdo con el costo de la Canasta Básica Total (CBT), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este monto representa un 2,6% con respecto al mes anterior.



El aumento de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) fue del 2,7% para el mismo grupo familiar, que necesitará $30.925 para cubrirla y no considerarse indigente.



Tanto la suba mensual de la CBT, que define el nivel de pobreza, y la de la CBA, que marca el nivel de indigencia, aumentaron en octubre por debajo de la inflación del mes del 3,5%. En la comparación interanual, la canasta básica total registra un aumento del 45,0%, mientras que la básica alimentaria crece desde octubre del año anterior, un 49,3%.

Ambas canastas aumentaron su costo por debajo del alza de los precios minoristas en los últimos doce meses, que se ubicó en el 52,1%, según el Índice de precios al Consumidor (IPC). Desde diciembre pasado, el aumento de la CBT es del 45%, y supera por cuatro puntos porcentuales el alza de precios minoristas en el mismo período del 41,8%.



En cambió, la canasta alimentaria aumentó un 33,5% en los primeros diez meses del año, y se encuentra siete puntos porcentuales debajo de la evolución de la inflación en ese período.



Según las cifras oficiales, una familia de cinco integrantes requirió un ingreso de $76.112 para no encontrarse en situación de pobreza. Para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos debieron llegar en octubre a $57.611, para eludir la pobreza.



Las familias de cinco integrantes, para no estar en situación de indigencia necesitaron un ingreso mensual de $32.527 y en el caso de una grupo de tres integrantes debieron contar con $ 24.260. En el caso de un adulto mayor, el valor de los ingresos mensuales en octubre para no ser pobre debió ser de $23.419 y para no caer en la indigencia de 10.008.

Noviembre



En la primera quincena el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 1,29% primera quincena del mes de noviembre del año 2021, de acuerdo con el relevamiento que realiza Consumidores Libres en comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Desde enero la suma acumulada es del 46,16%.



Para Héctor Polino, titular de la entidad, "este porcentaje es alto, pero se sitúa por debajo respecto a las primeras quincenas de otros meses, como enero que fue del 2,15% y octubre donde se registró 1,42%".



Los productos medidos que más aumentaron fueron los fideos con 4,17%. En frutas y verduras, las berenjenas aumentaron 26,32%, la papa negra 7,69% y las naranjas 4,17%. "En cuanto a la carne vacuna, a pesar de las medidas que tomó el Gobierno, hubo aumentos de la bola de lomo (1,6%), asado (2,38%) y paleta (1,23%)”.