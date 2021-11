El mensaje de Lionel Messi por la clasificación al Mundial de Qatar 2022

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Desde París, la Pulga se mostró orgulloso por haber logrado el objetivo con el combinado de Lionel Scaloni y ratificó su compromiso de seguir participando en las Eliminatorias Sudamericanas.



Lionel Messi ya está en París, donde se reencontró con su familia antes de reincorporarse a las prácticas de PSG. Ni bien se bajó del avión, lo primero que hizo la Pulga fue publicar un mensaje, a través de las redes sociales, en el que refleja su felicidad por haber logrado el objetivo de la Selección Argentina.



El escrito resalta la clasificación al Mundial de Qatar 2022, la más anticipada de la historia, después de haber conseguido la Copa América 2021. Este será el quinto y último intento para que el rosarino pueda tocar el cielo con las manos (la vez que más cerca estuvo fue en la final de Brasil 2014 vs. Alemania).







"Recién aterricé en París con la inmensa alegría de haber conseguido el objetivo del pase al Mundial de Qatar. Es sin duda la frutilla del postre en un año muy especial que vivimos con nuestra @afaseleccion!!! Gracias nuevamente por todo el cariño que siempre nos dan, en enero si Dios quiere nos estaremos viendo otra vez", escribió Messi, quien ratificó su compromiso de seguir participando en las Eliminatorias Sudamericanas, en su cuenta de Instagram.



Y agregó: "Ahora toca cambiar el foco porque sigo teniendo también muchas ganas de continuar luchando para conseguir los objetivos que nos marcamos acá en el @psg y quiero seguir enfocado y trabajando para lograrlo. Ya falta apenas un mes y medio para el 2022 y me gustaría terminar este año de la mejor manera posible y con más buenos momentos que podamos lograr en Francia. Abrazo a todos!!!".



Tras el 0-0 entre la Selección Argentina y Brasil en la provincia de San Juan, Messi se refirió a su estado físico y aseguró que terminó bien el partido, pese a las molestias que arrastra y que lo marginaron de algunos partidos con Paris Saint-Germain: "Estoy bien, sino no hubiese jugado. Hace mucho tiempo que vengo parado y no es fácil jugar un partido con tanto ritmo como este. Por suerte estoy bien y sé que de a poquito voy a ir agarrando ritmo. Espero poder terminar bien el año".