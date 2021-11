Rechazaron la suspensión y la causa por la muerte de 8 obreros irá a juicio Jueves, 18 de noviembre de 2021 El tribunal decidió no dar lugar a la probation solicitada por la defensa y se encamina a elevar a juicio la causa por la muerte de 8 obreros de la construcción. La definición se realizó en la quinta audiencia preliminar en el TOP N° 1 de la ciudad de Corrientes.

Afuera, un grupo de personas se concentraron con pancartas con el nombre de Diego Hernán Rodríguez, uno de los 8 trabajadores que murieron a causa de un derrumbe de una estructura en una obra por calle San Martín al 600 en marzo de 2012. El hecho conmocionó a la sociedad correntina. Sin embargo, el juicio comenzaría casi una década después.





Adentro, el tribunal definió rechazar el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitada por los tres imputados: el arquitecto Marcelo Mayer, el ingeniero Walter Bruquetas y el capataz Carlos Valenzuela. Los dos primeros habían ofrecido una compensación económica a las familias de los fallecidos. Si bien la mayoría, aceptó, no hubo unanimidad.



La madre de Diego Rodríguez, Rosa Urbina manifestó en reiteradas ocasiones que busca justicia y que la verdad salga a la luz en un juicio oral y público. En total, tres familias decidieron no aceptar la propuesta.



"El debate está encaminado hacia la fijación de una fecha y seguramente será pronto", dijo a la prensa el abogado querellante, Rubén Leiva. Si bien hubo planteos por parte de la defensa, desde la familia de los obreros esperan una pronta resolución para ir a debate.