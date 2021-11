El Invico firmó convenio para promover la construcción de viviendas de madera Jueves, 18 de noviembre de 2021 El acuerdo busca impulsar las edificaciones no tradicionales a través de la asistencia técnica con el sector forestal.

El Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) sigue avanzando con proyectos y herramientas para promover la construcción de casas de madera en la provincia. De esta manera, y como un nuevo paso hacia ese objetivo, firmaron un convenio con la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes (Apefic), con la idea de seguir reforzando los planes que ya existen en este sentido.



Desde la dependencia estatal señalaron que se apuesta al desarrollo forestoindustrial, con el compromiso de brindar asistencia técnica para el uso de la madera en el proceso de construcción de viviendas.



Mediante este acuerdo, ambas instituciones vincularán acciones del sector público, privado y académico para promocionar el uso de este material que puede considerarse aún no tradicional y que tiene un importante número de beneficios en relación a las edificaciones de ladrillos.



La firma del convenio estuvo a cargo del interventor del Invico, Julio Veglia, y la presidenta de la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes, Paula Montenegro. El mismo implica la cooperación y asistencia técnica para fomentar el uso de la madera en la construcción de viviendas y también el diseño y la realización de prototipos de este material.



Señalaron que este acuerdo tiene como marco las acciones que se desarrollan en el Plan Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano. A través del mismo se ejecutan obras, infraestructura, redes de nexo y proyectos estratégicos para la urbanización de la provincia.



Esta firma se llevó a cabo justamente en un contexto nacional en el que se busca popularizar este tipo de edificaciones. Vale recordar que hace pocas semanas el Gobierno de la Nación decidió incluir las construcciones con materiales no tradicionales en el plan Procrear.



De esta manera, se permiten ahora los diseños de viviendas de madera para poder acceder a los créditos que se ofrecen a través del sistema hipotecario, por lo que esperan un crecimiento de este sector en el mediano plazo.



Desde el sector de la construcción destacan además el potencial que tiene Corrientes en este ámbito, no solo para la construcción sino también con la posibilidad de proveer de madera a otras provincias, teniendo en cuenta que la producción forestal es de las más importantes del país.



Resaltan además, los beneficios de un costo menor y de un plazo de obra más corto en relación a las casas de materiales tradicionales.