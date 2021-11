Se ratificaron los triunfos del FDT en Felipe Yofre y de ECO en Saladas

Jueves, 18 de noviembre de 2021

El recuento oficial de votos de las últimas elecciones finalizaría hoy sin cambios en ninguna de las comunas donde se eligieron autoridades y había planteos por parte de los frentes.



Momentos de tensión se vivieron ayer en el marco del escrutinio definitivo que se realiza en la Legislatura provincial por las elecciones del pasado domingo. Sin embargo, todo se resolvió y el proceso culminaría hoy sin cambios en los resultados provisorios: se ratificó el triunfo del Frente de Todos en Felipe Yofre por 2 votos y el de ECO + Vamos Corrientes en Saladas, donde incluso se amplió la diferencia en favor de la coalición que lidera Gustavo Valdés, ya que de los 40 votos iniciales, se pasó a 56.



Los momentos de tensión fueron porque de parte de los frentes había diferencias sobre en qué casos abrir y en qué no las urnas, ya que la Junta Electoral, como dice la ley, mantuvo el criterio de que si las planillas coinciden, las urnas no se tocan. Fue así que Felipe Yofre quedó en manos del Frente de Todos. Allí las urnas no se abrieron.





En Santo Tomé, en tanto, había un planteo por parte del justicialismo en la categoría Concejal.



Allí, sí se detectó una discrepancia en una mesa, la Nº 1.544, por lo que se abrió la urna. El resultado fue sin embargo a favor de ECO + Vamos Corrientes, ya que se contabilizaron 20 votos más para esa alianza de los que estaban registrados.



En otros casos, como el de San Isidro,también quedó ratificado el triunfo de ECO + Vamos Corrientes. Anoche, al cierre de esta edición estaba previsto comenzar con el último distrito: la capital, por lo que hoy concluiría el proceso.



"El caso de Felipe Yofre quedó igual, nosotros seguimos con la duda lógica, pero fue el criterio de la Junta Electoral el de no dar lugar a la apertura de urnas que nosotros planteamos y quedó como estaba el resultado del escrutinio provisorio", dijo la apoderada de ECO + Vamos Corrientes, Graciela Rodríguez.



"Y por eso nosotros, ahora que hubo un problema en unas urnas que el Frente de Todos está haciendo un planteo en Santo Tomé, con el mismo criterio estamos pidiendo que no se permita la apertura de la urna porque no hay diferencia entre la planilla de los fiscales y la del presidente de mesa, que es lo mismo que pasó con Felipe Yofre, por eso estamos discutiendo", explicó.



En paralelo, de igual forma se procedió a la apertura de una urna de Santo Tomé, pero porque sí había una diferencia en las planillas. Rodríguez explicó el caso y dijo: "Se abrió una urna de Santo Tomé porque había discrepancia, había más cantidad de votos que cantidad de electores y cuando pasa eso hay que abrir la urna y se cuentan las boletas en la categoría en la que el número de votos excede el número de votantes".



En este caso, ECO + Vamos Corrientes sacó 20 votos más que los que estaban consignados.



"A este ritmo que vamos, creo que este jueves vamos a concluir porque restan unas 10-12 mesas y vamos a empezar antes que termine la noche con la capital", concluyó Rodríguez ayer. De esta manera, el escrutinio definitivo concluirá hoy sin cambios y mañana se haría el acto de cierre.



Por su parte, el apoderado del Frente de Todos, Félix Pacayut, dijo a este medio: "En San Isidro terminó triunfando ECO y en Felipe Yofre, el Frente de Todos".



"Ahora (por la tarde de ayer) estamos con los planteos que habíamos formulado desde el Frente de Todos, que tienen que ver con una banca de concejal en Santo Tomé y después seguiremos con el municipio de Saladas que es una situación que se da respecto de la intendencia", agregó. Finalmente, Santo Tomé quedó como estaba y Pacayut, sobre el caso de Saladas confirmó más tarde que se amplió la diferencia en favor de ECO + Vamos Corrientes y que de 40 votos se amplió a 56. Así se ratificó el recambio en Saladas que concluirá con la asunción de Noel Gómez el 10 de diciembre.



Félix Pacayut fundamentó su reclamo de apertura de urnas cuando hay dudas, remarcando que "lo que se busca es reflejar fielmente lo que han votado los vecinos". No obstante, el referente justicialista agregó que en el caso de Santo Tomé, con la mesa Nº 1.544, "se comprobó que efectivamente estaba mal y fue en desmedro del Frente de Todos, pero más allá de la cuestión, lo que se busca es transparentar el voto".



"Abrir una urna es como abrir una caja de pandora porque los errores pueden ser a favor o en contra", concluyó.