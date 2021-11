Muerte de Lautaro Rosé: se negaron a declarar los nueve policías imputados

Jueves, 18 de noviembre de 2021

Dos de los efectivos presentaron eximición de prisión. La semana que viene comparecerá la madre y un tío del joven fallecido.



Los nueve policías imputados por la muerte de Lautaro Rosé se negaron a declarar y por el momento todos siguen en libertad. Dos de los agentes solicitaron la eximición de prisión, situación que será evaluada por la titular del Juzgado de Instrucción N° 3, Josefina González Cabañas,



Ayer a la mañana debían comparecer los 11 miembros de la fuerza policial que estaban involucrados en la causa. Hermindo González, abogado de la querella, explicó que “dos de ellos fueron excluidos por no estar en funciones aquella noche”.



La familia esperaba la detención de los implicados con el objetivo de garantizar los fines del proceso, según confirmaron fuentes allegadas.



“Se ha leído el requerimiento fiscal, se hizo una aclaración de dos personas que por error se habían agregado pero no estaban trabajando ese día”, precisó González.



“Los que quedaron hicieron uso de su derecho constitucional de abstención”, agregó. Además, indicó que “todas las partes vamos a estar solicitando la declaración de las copias e imágenes del material probatorio. Esto irá avanzando para impulsar el proceso y robustizar la investigación”.



La querella presentó ayer también un pedido de prisión preventiva, ya que los nueve acusados están en libertad.



Los oficiales pertenecen al grupo GIR, Grim 1 y la Comisaría Decimosegunda y deberán prestar declaración en Juzgado de Instrucción N° 3 de la ciudad de Corrientes.



Entre tanto, el abogado Eduardo Buompadre asumió la defensa de los nueve acusados este miércoles.



Por su parte la jueza González Cabañas comentó detalles de la audiencia en la que se leyó la causa a los imputados por la muerte del joven de 18 años. Informó que el fiscal Gustavo Robineau realizó el requerimiento basado en los datos del GPS de los móviles que participaron del operativo, por lo cual en principio fueron citados más efectivos. Más allá de esto, no descartó que pueda citarse en carácter de imputado a más personas.



González Cabañas adelantó que la semana que viene prestará declaración testimonial la madre del joven fallecido y un hermano de ésta. Indicó también que se determinó que ingrese al programa de protección de testigos el chico que acompañaba a Lautaro y que logró salir del agua.



Comentó que se determinó una serie de medidas cautelares, como que los efectivos sean suspendidos de la fuerza hasta que se resuelva la situación legal de los mismos, restricciones de acercamiento a las víctimas y que no puedan comunicarse entre ellos por ningún medio, ni salir de la provincia.



La jueza confirmó que la causa incluye el abandono de persona seguido de muerte, apremios ilegales que denunció el adolescente de 16 años.



También indicó que la Gendarmería Nacional colaborará cuando lo requiera el fiscal, que es quien tiene a cargo la investigación del hecho. En el mismo sentido, recordó que Rosé no tenía golpes y la autopsia determinó que la muerte fue por asfixia por sumersión.



Afirmó que “las imágenes son bastantes”, contando que hay una persecución registrada desde que se desencadenó la misma, con videos tomados por las cámaras municipales del 911 y algunas privadas.