Vendía cotorras en pleno centro de Corrientes y fue detenido por tráfico ilegal

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

Los policías de la comisaría cuarta y un inspector de la Dirección de Recursos Naturales intervinieron en el caso.



Un hombre fue detenido por vender cotorras en pleno microcentro correntino, una actividad ilegal que fomenta el tráfico de la fauna.



Los policías de la comisaría cuarta y un inspector de la Dirección de Recursos Naturales intervinieron en el caso, que ocurrió este martes por la tarde en calle Junín, entre Córdoba y Catamarca.



El sujeto tenía cinco ejemplares de cata común o cotorra argentina en una caja de cartón. Tras el aviso de los transeúntes, las aves autóctonas fueron incautadas y serán llevadas hoy al Centro de Conservación Aguará para su posterior reinserción. En tanto, el hombre fue trasladado a la mencionada dependencia policial.



“Hay que destacar el trabajo de la policía y del inspector, porque le explicaron al señor que la captura, tenencia o comercialización de la fauna silvestre está prohibida por la Ley Nacional de la Conservación de la Fauna Silvestre N° 20.421”, dijo Catalina Mancedo, del Centro Aguará.



En tal sentido, el sujeto adujo no saber sobre la ilegalidad del hecho al ser advertido por la anormalidad.



Cabe destacar que la función del Centro Aguará es la de rescate, rehabilitación y liberación, pero los animales deben ser entregados de forma voluntaria. En este caso, ambas instituciones oficiales lo harán en la jornada de hoy y las cotorras deberán atravesar un arduo proceso para su reinserción en el hábitat natural.



Hace muchos años, la comercialización de este tipo de aves era considerada normal y las veterinarias las ofrecían. “Ahora solo una minoría tiene bien visto tener un loro, una tortuga o un mono”, dijo Mancedo, y consideró que “es necesario un cambio cultural: que cuando alguien vea una situación así se dé cuenta de que está mal”.



La joven comentó que el viernes anterior tuvieron un caso similar. La comisaría de San Luis del Palmar se comunicó con los especialistas del centro porque “un chico en la ruta tenía una caja con 14 cotorras, de las que sobrevivieron 11, porque había bajado el nido a cascotazos”.



Mancedo destacó que “por suerte las fuerzas se están interiorizando en el tema de la conservación”, pero consideró que no es suficiente con hacer cumplir la ley, sino que hay que apostar a un cambio cultural a base de educación en el tema, uno de los pilares del centro.



“Los animales silvestres pertenecen a la naturaleza, no a nuestras casas ni a jaulas”, destacó la referente.



La joven también brindó indicaciones sobre qué hacer cuando un ciudadano posee un animal de este tipo, que adquirió cuando aún no había educación en el tema. Un punto importante es no mostrar a estos animales “como un trofeo”, mantener una tenencia responsable y tratar de evitar que otras personas cometan el mismo error.