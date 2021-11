Scaloni, sobre el año de la Selección Argentina: “Es algo magnífico y soñado, como para estar orgullosos” Miércoles, 17 de noviembre de 2021 El director técnico del combinado nacional festejó la clasificación al Mundial y recordó la obtención de la Copa América. "Ellos vinieron a hacer su partido, a intentar que no juguemos y por momentos lo consiguieron", afirmó sobre el empate con Brasil.



Lionel Scaloni valoró la temprana clasificación al Mundial y destacó el gran año de la Selección Argentina, que además fue campeón de América. “Es algo magnífico y soñado. Como para estar orgullosos y agradecerles a los jugadores”, afirmó en conferencia de prensa.



El director técnico del combinado nacional remarcó que “van a venir tiempos difíciles, pero hay que estar preparados”. Además, agregó: “La eliminatorias es durísima y el balance es positivo. En esta doble fecha sacamos cuatro puntos contra dos rivales complicadísimos. Nos hace madurar”.



Con respecto al empate frente a Brasil, fue contundente. “Fue trabado, duro y difícil. Ellos vinieron a hacer su partido, a intentar que no juguemos y por momentos lo consiguieron. Lo fundamental es que el equipo se adaptó a las circunstancias. En el segundo tiempo estuvimos un poco mejor”, manifestó.



El entrenador argentino también se refirió a la chance de organizar partidos amistosos contra otra clase de rivales durante el año que viene y aseguró que “hoy no hay posibilidad de jugar contra los europeos”. En tanto, añadió: “No creo que sean superiores a los de acá. Quizá son diferentes”.



LOS CHICOS CITADOS A LA SELECCIÓN ARGENTINA



“Son el futuro y lo vamos a seguir haciendo, más por los resultados”, deslizó sobre convocar a juveniles del medio local como sucedió en esta ocasión. Finalmente, completó: “El resultado es muy importante, pero también es que los chicos vayan saliendo. Es la sangre nueva que empuja desde atrás”.