Prestaciones gratuitas en los barrios Virgen de los Dolores y Río Paraná

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

El operativo integral que desarrolla la Municipalidad de Corrientes junto al Gobierno Provincial se llevará adelante el miércoles 17 en el predio ubicado sobre Montes de Oca y Viamonte, mientras que el viernes 19 estará por Mocoretá y Canteros.



En ambos casos se brindarán de 8 a 12 múltiples prestaciones de salud y de servicios gratuitos, así como la atención a animales domésticos.



Los vecinos de los barrios Virgen de los Dolores, Río Paraná y aledaños se beneficiarán esta semana con múltiples prestaciones en materia de salud y de servicios gratuitos que se brindarán a través de “La Muni en tu barrio”, implementado por la comuna capitalina y el Gobierno Provincial.



El operativo integral, que también comprende la atención a animales domésticos a través del programa Mascotas Saludables, tendrá lugar el miércoles 17 de noviembre en el predio ubicado por Montes de Oca y Viamonte del barrio Virgen de los Dolores, en tanto que el viernes 19 harán lo propio por Mocoretá y Canteros, del barrio Río Paraná, en ambos casos en el horario de 8 a 12.



A través del programa “La Muni en tu barrio” los vecinos pueden acercarse a recibir atención médica integral, que comprende actualizaciones de esquemas de vacunación, controles de peso y talla para niños, glucemia y presión arterial para adultos, farmacia y controles odontológicos.



También pueden realizar trámites de DNI, mediación, defensa del consumidor, tarjeta SUBE, garrafa social, asesoramiento para pensiones no contributivas y temas de niñez, diversidad y género; dispositivo de abordaje y prevención de consumos problemáticos; comisiones vecinales; adultos mayores.



Además, estará la subsecretaría de Seguridad, el programa Ñande Huerta y habrá servicio de peluquería. Entre tanto, los viernes se suman el área de Infraestructura de la Municipalidad y se asesora sobre el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).



Debido al protocolo sanitario que se viene aplicando por la pandemia del coronavirus, en todos los casos se hace cumplir las medidas de distanciamiento en la fila y se recomienda el uso de barbijo en la vía pública. Asimismo, la Municipalidad provee de alcohol en gel o diluido en agua para proceder a la desinfección de manos.



MASCOTAS SALUDABLES



Durante los operativos también se brindan servicios veterinarios gratuitos que ofrece el programa Mascotas Saludables, como vacunación, desparasitación y esterilización.

Los vecinos que quieran castrar a sus mascotas deberán anotarse, en los días previos al operativo, en la delegación municipal del sector o lugar que la dependencia a cargo lo indique, debido al cupo diario que el equipo veterinario maneja para poder realizar las intervenciones en el quirófano móvil comunal.

Además, se exige que las mascotas se presenten limpias (deberán ser bañadas con un día antes), tengan un ayuno sólido de 12 horas y líquido de 6 horas. Los animales no deberán estar en celo ni en gestación. Los perros tendrán que contar con collar y bozal, y los gatos deben ir en jaulas o mochilas.

Para el caso de vacunación antirrábica, desparasitación o control de salud, no será necesario anotarse previamente, ya que la atención será por orden de llegada, aunque sí guardar las recomendaciones relacionadas con el aseo que deberán presentar las mascotas, y las medidas de seguridad correspondientes. En todos los casos las mascotas deberán estar acompañadas por una persona adulta.



CRONOGRAMA



Miércoles 17

Barrio Virgen de los Dolores - Operativo: Montes de Oca y Viamonte

Inscripción: Delegación del barrio Galván

Viernes 19

Barrio Río Paraná - operativo: Mocoretá y Canteros

Inscripción: Delegación del barrio Río Paraná