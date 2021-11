Argentina empató con Brasil y se clasificó a la Copa del Mundo Qatar 2022

Miércoles, 17 de noviembre de 2021

El equipo de Scaloni terminó en cero ante el de Tite en un partido intenso en San Juan y, como Chile finalmente perdió con Ecuador, cerró el año con el boleto al Mundial.





La Selección Argentina empató este martes 0-0 en el estadio Bicentenario de San Juan frente a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas y cerró el año con el boleto a la Copa del Mundo Qatar 2022 gracias al resto de los resultados de la jornada.





El conjunto de Lionel Scaloni no pudo desplegar su mejor juego en la noche cuyana. Un Lionel Messi volviendo a la titularidad tras sus dificultades físicas extrañó su mejor forma y el equipo lo sintió, ante un rival de alto nivel.



El primer tiempo se inició ahorrando emociones en las áreas pero no intensidad. Frenético, el desarrollo abundó en roces, pierna fuerte y discusiones, como si hubiera que demostrar algo más allá de un juego convincente.



Vinicius fue el primero en amenazar pero quiso picarla ante el Dibu Martínez y le salió mal. Ya en el último tramo, Lautaro Martínez tuvo su chance, pero le mordieron el remate, y en un cierre favorable a la Albiceleste, Rodrigo De Paul obligó al esfuerzo a Alisson.



El complemento se inició con una mala para el local: Cristian Romero debió salir con una lesión muscular, reemplazado por Germán Pezzella. Después, en un contexto parejo y siempre peleado, Fred metió un tiro en el travesaño y Cunha definió mal en una jugada con un lujazo de Vinicius.



Al final, ya con el equipo sabiendo que una victoria le aseguraría el boleto a Qatar y un empate lo haría esperar la derrota de Chile ante Ecuador, el cero no se movió. Se fue así un 2021 a pura alegría para la Selección, más allá de este cierre apretado contra el líder de la clasificación.