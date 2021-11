Inglaterra pulverizó a San Marino: le ganó 10-0 y clasificó a Qatar 2022 Martes, 16 de noviembre de 2021 El conjunto inglés no tuvo piedad ante su rival y le propinó una goleada histórica que le posibilitó sacar boleto para el Mundial. En tanto, Italia jugará el repechaje ya que Suiza salió primero en su grupo y estará presente en la máxima cita del fútbol.



Inglaterra no tuvo piedad con San Marino y le ganó ¡10 a 0!, resultado que lo clasificó al Mundial de Qatar 2022. En el primer tiempo ya le ganaba por 6 goles a su débil rival, y luego completó el trámite hasta llegar a la decena, en un partido en el cuál se lució todo el equipo pero principalmente Harry Kane, el delantero capitán del conjunto británico que marcó cuatro goles.



El seleccionado inglés finalizó primero en el grupo I y dejó sin opciones de pasaje directo a Polonia que cayó 2-1, como local, frente a Hungría.



En otro partido, Italia no pasó del empate en el 0 a 0 ante Irlanda del Norte por la última fecha del grupo C de las Eliminatorias Europeas y finalizó segundo, tras la gran victoria de Suiza ante Bulgaria por 4 a 0 para su pasaje directo.



El último campeón de Europa no tuvo ideas para quebrar a Irlanda en el Windsor Park de Belfast, donde nunca pudo ganar, y dejó pasar su chance con el transcurrir de los minutos.



La goleada suiza en Lucerna complicó las aspiraciones del equipo de Roberto Mancini porque necesitaba ganar por tres ante igualdad de puntos.



Italia se sumará al repechaje junto al Portugal de Cristiano Ronaldo, la Polonia de Robert Lewandowski y la Suecia de Zlatan Ibrahimovic, entre otros seleccionados.



Otros resultados





Grupo F: Austria 4-Moldavia 1; Israel 3-Islas Feroe 2; Escocia 2-Dinamarca 0.



Grupo I: Albania 1-Andorra 0.



El primero de cada grupo tendrá acceso directo a Qatar 2022. El segundo deberá superar los playoffs. Las semifinales de los playoffs se llevarán a cabo del 24 al 25 de marzo de 2022, mientras que las finales se disputarán del 28 al 29 de marzo de 2022.



Posiciones





GRUPO A



Serbia (*) 20; Portugal 17, Irlanda y Luxemburgo 9, Azerbaiyán 1.



GRUPO B



España (*) 19, Suecia 15, Grecia 10, Georgia 7, Kosovo 5.



GRUPO C



Suiza 18 (*), Italia 16, Irlanda del Norte 9, Bulgaria 8, Lituania 3.



Décima y última fecha (lunes 15/11): Irlanda del Norte - Italia, Suiza - Bulgaria. Libre: Lituania.



GRUPO D



Francia (*) 15, Finlandia 11, Ucrania 9, Bosnia 7, Kazajstán 3.



Décima y última fecha (martes 16/11): Bosnia - Ucrania, Finlandia - Francia. Libre: Kazajstán.



GRUPO E



Bélgica (*) 19; Gales 14; República Checa 11; Estonia 4, Bielorrusia 3.



Décima y última fecha (martes 16/11): República Checa - Estonia, Gales - Bélgica. Libre: Bielorrusia.



GRUPO F



Dinamarca 27 (*), Escocia 23, Israel y Austria 16, Islas Feroe 4, Moldavia 1.



GRUPO G



Países Bajos (*) 20, Turquía y Noruega 18, Montenegro 12, Letonia 6, Gibraltar 0.



Décima y última fecha (martes 16/11): Gibraltar - Letonia, Montenegro - Turquía, Holanda - Noruega.



GRUPO H



Croacia (*) 23; Rusia 22, Eslovaquia y Eslovenia 14, Chipre y Malta 5.



GRUPO I



Inglaterra (*) 26, Polonia 20, Albania 18, Hungría 17, Andorra 6 y San Marino 0.



GRUPO J



Alemania 27 (*), Macedonia 18, Rumania 17, Armenia 12, Islandia 9, Liechtenstein 1.



(*) Ya clasificados para la Copa del Mundo de Qatar 2022.