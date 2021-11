El futuro de Gallardo en River: los puntos clave para su continuidad en 2022 Martes, 16 de noviembre de 2021 Si bien el Muñeco aún no se expresó acerca de su futuro, los dirigentes se ilusionan con su permanencia y comienzan a planificar la próxima temporada.







Marcelo Gallardo ya lo dejó en claro más de una vez: no piensa hablar de su futuro hasta que no se defina la Liga Profesional, que tiene a River como único puntero, siete unidades por encima de su escolta Talleres. Más allá del hermetismo del DT, cuyo contrato finaliza en poco menos de tres meses, los dirigentes se ilusionan y planifican el 2022 en torno a su continuidad.





Si bien el Millonario tuvo un notable crecimiento en materia de títulos e infraestructura desde el arribo del Muñeco -basta con ver la docena de trofeos en las vitrinas, el River Camp o el nuevo césped del Estadio Monumental-, los directivos saben que, para disfrutarlo al menos una temporada más en el corralito, deberán seguir fortaleciendo al club en varios aspectos.





Uno de los más importantes es la incorporación de una persona especializada en Big Data que pueda afinar la búsqueda de refuerzos y disminuir el margen de error en las apuestas de las Divisiones Inferiores. Además, para cumplir con el deseo de Gallardo y su proyecto integral que abarca desde la Primera hasta las Infantiles, River piensa en un metodólogo que se encargue de unificar criterios y un modelo de juego en todas las categorías.



Estas dos posibles llegadas a la Secretaría Técnica serían fundamentales para aliviar la carga horaria del nacido en Merlo, que no solo sigue de cerca diariamente al plantel profesional, sino que también gasta muchas energías en analizar y tomar nota sobre lo producido en los diferentes escalones del fútbol millonario.





Un nuevo búnker para el River de Gallardo



Además del proyecto de renovación del Estadio Monumental, que seguirá con el cambio de butacas en las plateas San Martín y Belgrano, entre otras obras, los dirigentes ven con buenos ojos construir una concentración en el predio de Ezeiza, tal como quiere el entrenador.



"Planeamos cambios significativos y tanto Marcelo (Gallardo) como nosotros consideramos que se necesita una buena concentración, para que sea su mundo", expresó Jorge Brito, candidato a presidente por el oficialismo en Olé. El plantel actualmente está concentrando antes de los partidos en distintos hoteles de la capital, como el Faena o el Alvear Icon.



Calidad y referentes: el plan de River para retener a Gallardo



En relación a lo estrictamente futbolístico, River hará el esfuerzo económico para incorporar a jugadores de jerarquía y lograr un equipo cada vez más competitivo que vaya por todo: Copa Libertadores 2022 y competiciones locales.



Asimismo, la dirigencia buscará aplazar el adiós de varios líderes, como Jonatan Maidana, Javier Pinola y Enrique Bologna, para que sigan armonizando el vestuario y transmitiendo los valores de la institución a los juveniles que están haciendo sus primeras experiencias o todavía no debutaron en la máxima categoría.



En el caso puntual de Leonardo Ponzio, quien parece tener definido su retiro en diciembre de este año, abundan las intenciones para que siga ligado al Millonario y pueda tener un rol preponderante en la formación de los más chicos.





Sostener a Julián Álvarez y David Martínez, claves en el River de Gallardo



Más allá de la necesidad de retener a los jugadores experimentados, será vital también conservar a las figuras de la actualidad para que Gallardo vea con buenos ojos extender su estadía en Núñez. Así, las continuidades de Julián Álvarez y David Martínez se presentan también como fundamentales.



El interés de varios equipos por Álvarez será inevitable. Es que no solo es la figura excluyente del Millonario sino además uno de los jugadores argentinos jóvenes con mayor proyección de los últimos tiempos. Aquí el mercado manda, pero claro está que River buscará retener al crack de 21 años, así también como al zaguero, en la medida de lo posible.







Otro punto a tener en cuenta, y no menos importante, es que Enzo Francescoli, el mánager que se comunicó con Gallardo allá por 2014 y lo plantó en el banco de suplentes del Antonio Vespucio Liberti, también seguirá desempeñando su tarea en 2022.





River y la continuidad de Gallardo: la revelación de Brito, candidato por el oficialismo



"Es una decisión de él, no es autónoma. Va a tener que ver con River y con situaciones del país. En lo que a nosotros respecta, estamos trabajando para que eso (su continuidad) se pueda allanar y para que, si existe alguna posibilidad, podamos concretarla", explicó en Olé.



Más allá de esto, lo cierto es que el candidato a presidente dejó una revelación que ilusiona a los hinchas que no quieren decirle adiós a Napoleón: "Lo más importante es comprender que en términos de proyección estamos pensando en el 2022 sin esperar esa respuesta. Las cuestiones de infraestructura, de planeamiento, de Inferiores, todo, lo estamos trabajando con Gallardo".