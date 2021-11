Inicia el escrutinio definitivo en la Legislatura provincial Martes, 16 de noviembre de 2021 El proceso arrancará a las 18, tal como lo prevé la ley. Desde la Junta Electoral Nacional creen que demorará 2 o 3 días, dependiendo de si hay o no impugnaciones.







Hoy a las 18, la Junta Electoral Nacional Distrito Corrientes dará inicio al escrutinio definitivo de las elecciones del domingo, tal como lo establece la ley, exactamente 48 después de haber finalizado los comicios.



Desde el mismo domingo, las urnas permanecen bajo llave en la Legislatura Provincial, hasta hoy.



"El servicio sanitario y el del Correo Argentino trabajaron muy bien, se mandaron las planillas y las urnas llegaron bien al recinto de la Legislatura y quedaron bajo llave hasta el martes a las 18 para iniciar el escrutinio definitivo", dijo la presidenta de la Junta Electoral Nacional Corrientes, Mirtha Sotelo de Andreau.



Estimó que ese proceso "demorará 2 o 3 días y según tengamos impugnación o no podría demorar un poco más".



Sotelo de Andreau dijo que en los comicios del domingo "todo transcurrió con normalidad, pese a la lluvia. A las 10.30-11 de la mañana teníamos solamente un 8 por ciento de votantes, pero los fiscales y presidentes de mesa estuvieron presentes a las 8 de la mañana"



"A la tarde, no obstante, la gente concurrió y alcanzamos poco más del 65 por ciento del padrón", agregó.



El domingo estuvieron habilitadas 335 escuelas y 2.638 mesas para 894.376 electores, de acuerdo con datos proporcionados por la Junta Electoral Nacional Distrito Corrientes.



Como medida de prevención por la pandemia de covid-19, tanto para las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) como para las generales de este 14 de noviembre, se dispuso de un número de mayor de mesas, en relación con las elecciones de 2019. Al Distrito Corrientes se incorporaron 55 para los mencionados turnos electorales.



Además de renovarse 3 bancas en el Senado nacional y en Diputados por Corrientes, hubo elecciones locales en 15 comunas.



En el proceso que comienza hoy, los frentes comunales que compitieron pelearán por cada voto. Cada tanto, eso puede revertir un resultado o lograr o perder alguna concejalía, como sucedió en las elecciones provinciales del pasado 29 de agosto, donde incluso se revirtieron resultados y hubo un empate técnico en Mariano I. Loza, por lo que esa localidad debió volver a las urnas el 10 de octubre.



Por otra parte, esta última elección del año se realizó con protocolos sanitarios por la pandemia al igual que en los 2 comicios previos (29 de agosto y 12 de septiembre), solo que esta vez fue con algunas flexibilizaciones en todo el país que agilizaron el hecho de la votación en general para los electores.



El tiempo promedio que el elector tarda en votar es de 2 a 3 minutos en una elección, pero en las PASO fue de 7 a 8 minutos, según lo determinó la Justicia Electoral.



Todavía el organismo nacional electoral no informó si con las flexibilizaciones implementadas ese tiempo se redujo en las últimas elecciones del domingo.