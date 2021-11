El kirchnerismo quedó tercero por primera vez en 30 años

Lunes, 15 de noviembre de 2021

La diputada Roxana Reyes ganó con el 35,05% de los votos por Cambia Santa Cruz. En el segundo lugar sorprendió el peronista petrolero Claudio Vidal



Por primera vez en 30 años, el kirchnerismo quedó relegado al tercer lugar en una elección en Santa Cruz desde que Néstor Kirchner fue electo como gobernador en 1991. Cambia Santa Cruz, el sello provincial de Juntos por el Cambio, se impuso en la categoría de diputados nacionales al obtener 35,05% de los votos, y el segundo puesto quedó para la fuerza provincial “Ser Energía para Renovar Santa Cruz” (SER), con el 28,27 por ciento. El Frente de Todos obtuvo el 27,53% del apoyo electoral.



Si bien el resultado tiene un importante impacto simbólico, en el reparto de bancas se produjo una situación de paridad: las tres alianzas electorales contarán una banca de diputados en el Congreso.

PUBLICIDAD



Cambia Santa Cruz, al igual que en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO), fue la fuerza más votada en el distrito. El candidato del kirchnerismo e intendente de Puerto Deseado, Gustavo González, había quedado segundo en las primarias, pero perdió ese lugar en manos de un ex aliado, el líder petrolero Claudio Vidal.



Con los resultados de los comicios, la abogada radical Roxana Nahir Reyes (55) consigue renovar su banca que ponía en juego y se posicionó como una figura competitiva de la oposición provincial. “Este es un gran paso porque comienza aquí el camino al 2023, un camino a una provincia distinta, un camino a una provincia con más desarrollo y oportunidades”, sostuvo la diputada nacional reelecta.



“La gente hoy en Santa Cruz le dijo no a la soberbia y al autoritarismo y le dice sí a una provincia con desarrollo, con trabajo, con esperanza, con salud y educación”, dijo a Télam.



Al acto en el que celebró la victoria, la legisladora nacional llegó junto con el senador nacional Eduardo Costa, que se llevó a cabo en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, en Río Gallegos, donde fueron recibidos por los festejos de la militancia.



“Hizo una gran elección Cambia Santa Cruz. Tenemos ahora un gran desafío toda la oposición para construir una alternativa fuerte para darle solución a todos los problemas y la frustración que tiene el pueblo de Santa Cruz”, dijo el ex candidato a gobernador.





Otro de los triunfadores de la noche, el sindicalista Claudio Vidal, en estas elecciones se diferenció del oficialismo gobernante tras haber apoyado en 2019 la reelección de la gobernadora Alicia Kirchner como un sublema dentro del Frente de Todos. Es una de las dudas sobre cómo se posicionará en los debates legislativos y si acompañará al oficialismo en los proyectos clave.



El sindicalista petrolero celebró a una cuadra del comando kirchnerista, en un escenario montado en la esquina de Kirchner y Entre Ríos, que SER “se constituyó en la segunda fuerza electoral en Santa Cruz”, dijo el diputado provincial José Luis Garrido. El espacio sumó casi 11 mil votos más que en las PASO y fue la opción más votada en 3 de las 4 localidades más grandes de Santa Cruz: Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras.



Vidal agradeció a la militancia, a los dos ex gobernadores Sergio Acevedo, que integró la lista de candidatos; y Arturo Puricelli por su apoyo. Acevedo fue aliado de Kirchner en su mandato de 2003, y Puricelli fue el primer mandatario de Santa Cruz desde el retorno de la democracia de 1983.



“Increíble esta elección, este espacio solamente en dos años ha logrado todo esto. Acá hay una realidad, soy peronista y voy a morir peronista pero creo que es el momento de levantar una sola bandera que es la de Santa Cruz”, dijo, al anunciar que va a “cerrar la grieta”. Y agregó: “Hay que terminar con lo que está mal, con la mala praxis del Gobierno y con el odio y el desprecio que manifiesta Cambiemos a través de Roxana Reyes”.



En algunos sectores del kirchnerismo evaluaban que la banca de SER no representa en sí mismo un hecho negativo. Es que en otras elecciones con resultados adversos, como en 2013 y 2017, la oposición no peronista había conseguido dos bancas con capacidad de bloqueo a los proyectos del Poder Ejecutivo. El caso de Claudio Vidal está por verse sobre cuál será su comportamiento legislativo.





En el caso del Frente de Todos, se congregó en el histórico Comando electoral ubicado en la Avenida Kirchner, adonde llegó desde Puerto Deseado el intendente González, también electo diputado nacional. Lo acompañó la gobernadora Alicia Kirchner para acompañar los festejos por haber retenido la banca que el oficialismo ponía en juego.



“No bajemos los brazos, levantemos la frente en alto y sigamos hablando con los vecinos. Lo mejor está por venir para Santa Cruz de la mano de nuestra conductora Alicia Kirchner, de nuestro intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso y de todos los intendentes que trabajaron duro”, expresó “Kaky” González.



El electo diputado nacional del FdT auguró que desde “la Cámara de Diputados pueda aportar ese granito de arena para obtener esa Santa Cruz que tanto queremos” por lo que instó “a seguir trabajando, a seguir militando”. “Mañana comienza una nueva etapa. Vamos por ese 2023. Sigamos construyendo”, subrayó González.



Las elecciones generales contaron con una relativa baja participación por debajo del promedio nacional. Santa Cruz tuvo un 67,82% de participación, contra el 63,8 por ciento de las primarias, sobre un padrón de 256.388 santacruceños habilitados para votar.