Marcharon por Guadalupe Lucero a cinco meses de su desaparición

Lunes, 15 de noviembre de 2021

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio en el barrio 544 viviendas de San Luis. Su familia pidió una mayor acción del Estado.





Familiares de Guadalupe Lucero, la nena de cinco años que fue vista por última vez el 14 de junio pasado cuando jugaba en la puerta de la casa de su tía en el barrio 544 viviendas la ciudad de San Luis, marcharon este domingo por la tarde al cumplirse cinco meses de su búsqueda.



Sin pistas nuevas ni novedades, la familia y centenares de vecinos de la nena se presentaron con pancartas y cánticos como "¿Dónde está Guadalupe?", "Viva la queremos" y “El Estado es responsable".





De acuerdo a familiares de Guadalupe Lucero, la última posta de la marcha fue la Secretaría Electoral Federal a modo de reclamo al gobierno de San Luis y a los partidos políticos por la falta de apoyo en la búsqueda debido a la campaña electoral culminada este domingo con las elecciones.



Durante la jornada los principales referentes políticos recordaron a Guadalupe al momento de emitir su voto, pero los padres de la nena expresaron su soledad durante la búsqueda, y hasta un grado de abandono de parte de las autoridades.



"Mi bronca es que a dos meses de que ellos tenían ropa de Guadalupe que se sacó antes de ir a la casa de la tía, no dieron con ella ninguno de los perros y esta persona con una zapatilla que yo tenía guardada en una caja pudo hacer más de lo que ellos hicieron en dos meses", expresó en agosto Yamila Cialone, madre de Guadalupe, al referirse a la actuación de la Policía de San Luis.



Mientras tanto, este domingo el senador nacional Claudio Poggi, líder de "San Luis Unido" y candidato a diputado nacional, aseguró que a Guadalupe "el Estado no debe dejar de buscarla".



El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, manifestó que el caso de la pequeña "se encuentra en manos de la Justicia Federal" y que el gobierno provincial se manejó con "mucha empatía y dolor en su búsqueda, que no se ha detenido".



Guadalupe tiene tez trigueña y cuando desapareció tenía el cabello lacio por debajo de los hombros y un lunar en la mejilla izquierda. Las autoridades solicitan que cualquier información debe comunicarse al 911.