El posteo de Cristiano Ronaldo tras perder la plaza directa para el Mundial

Lunes, 15 de noviembre de 2021

Portugal cayó 2-1 ante Serbia sobre el final y ahora deberá esperar por sus rivales del repechaje.





Serbia dio una de las grandes sorpresas de la última fecha de las Eliminatorias UEFA tras vencer a Portugal en Lisboa. Los dirigidos por Dragan Stojković habían arrancado perdiendo a los dos minutos, pero logró conseguir el empate antes del descanso y lo terminó dando vuelta a los 90' para clasificar de manera directa a la Copa del Mundo Qatar 2022.







Este resultado hizo que Portugal cayera al segundo puesto del Grupo A y ahora deberá esperar por rivales para el repechaje. Unas horas más tarde, Cristiano Ronaldo se hizo presente en redes sociales y le dejó un mensaje a los hinchas lusos.



"El fútbol nos ha demostrado una y otra vez que, a veces, son los caminos más tortuosos los que conducen a los resultados más deseados. El resultado de ayer fue duro, pero no lo suficiente como para deprimirnos. El objetivo de estar presente en el Mundial de 2022 sigue muy vivo y sabemos lo que tenemos que hacer para llegar allí. No hay excusas, Portugal rumbo a Qatar", escribió CR7.







Apenas el juez sentenció el 1-2, CR7 se sentó en el terreno de juego y dejó salir toda su bronca por no clasificar directamente al Mundial de Qatar 2022.