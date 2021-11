Contundente triunfo de ECO que en la provincia se quedó con 8 municipios del PJ

Lunes, 15 de noviembre de 2021

Encuentro por Corrientes + Vamos Corrientes volvió a obtener un contundente triunfo electoral en la provincia de Corrientes logrando el objetivo de llevar al Congreso de la Nación dos senadores y dos diputados nacionales y quedándose además con 8 de las 15 comunas en las que el peronismo puso en juego la intendencias. El oficialismo provincial obtuvo triunfos en históricos bastiones del PJ.







Escrutadas el 98.02% de las mesas habilitadas en la provincia, ECO + Vamos Corrientes obtenía un 58,98% de los votos contra el 36,53% del Frente de Todos. La grilla la cerraron Vamos con Vos con el 2,5% y Compromiso Federal con el 1,97%.







De esta manera ECO llevará al Senado de la Nación a Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela y a Diputados a Manuel Aguirre y Sofía Brambilla. Por el Frente de Todos ingresarán Carlos Mauricio Espínola a la cámara alta y Jorge Romero a la baja.



En Capital, el triunfo de ECO volvió a ser contundente: ECO obtuvo el 62,3 % de los votos (114.655) contra el 30,2% (55.643). Mientras que Vamos con Vos logró el 4,3 y Compromiso Federal el 3,2%



A nivel Municipal, el PJ puso en juego 15 comunas. En 8 de ellas ECO + Vamos Corrientes logró victorias que lo consolidaron como el frente con mayor cantidad de municipios bajo su control en la provincia. El PJ logró retener Virasoro, Paso de los Libres, Esquina, Santa Lucía, Yofre, San Roque y Mercedes.



ECO en cambio desplazó al peronismo de Herlitzka, San isidro, Loreto, Cruz de los Milagros y cuatro bastiones del PJ de los últimos años: Santo Tomé, Itatí, Saladas, donde se dio una justado triunfo, y San Luis del Palmar, la tierra de la cabeza de fórmula a diputados nacionales del Frente de Todos.



Trás el resultado, el “Camau” Espínola fue el orador principal en el bunker del Frente de Todos donde reinaban las caras largas reflejo de un nuevo golpe electoral, pero que no se condecían con el discurso del ex intendente de Corrientes que, lejos de percatarse del duro traspié electoral prefirió destacar que “es importante reconocer el esfuerzo de los intendentes” y que “logramos sostener un número importante de municipios (aunque en realidad perdieron 8). Para nosotros es una elección que nos fortalece para seguir trabajando por una provincia mejor y siempre en conjunto con los municipios”.



Las elecciones en Corrientes de acuerdo a los informes de las autoridades provincias se desarrollaron en un contexto de absoluta normalidad. Pasadas las 15 en Corrientes había votado poco más del 40 por ciento del padrón de electores, que en la provincia es de 894.376 personas, informaron autoridades de la Justicia Electoral. Pero las tres últimas horas del comicio fueron las de mayor concurrencia de la jornada. Se estima que el caudal de votantes llegaría al 65% de asistencia.



No se registraron presentaciones ni denuncias de las fuerzas participantes en los comicios de este distrito, donde se renuevan tres bancas de senadores y otras tres de diputados nacionales, en forma simultánea a las elecciones municipales de 15 localidades.



El único incidente presentado por la vía judicial tuvo que con un pedido formal del ex convencional constituyente de la reforma constitucional de 1994 Rodolfo Martínez Llano, para requerir que se excluya a los jóvenes de 16 a 18 años del padrón electoral de las comunas que renuevan autoridades municipales.



Esa presentación, en instancia de apelación, fue elevada en las últimas horas a la Cámara Electoral Nacional, precisaron fuentes judiciales.



Entretanto, fuentes del Poder Ejecutivo de la provincia se expresaron en forma coincidente con la presidenta de la Junta Electoral en Corrientes, la jueza de Cámara Mirtha Sotelo de Andreau, quien durante la mañana afirmó que el horario de votación no se extenderá.