Gustavo Valdés: "Por primera vez estamos equilibrando el Congreso"

Lunes, 15 de noviembre de 2021

El Gobernador participó junto a otros referentes de Juntos por el Cambio de una mesa de trabajo y, a la vez, brindaron una conferencia de prensa en la que bregaron por marcar la "unidad" y se mostraron satisfechos por obtener un triunfo contundente en el país.



Gustavo Valdés, acompañado de los principales referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, desarrolló una conferencia de prensa ante el categórico triunfo del espacio en varios puntos del país.



Allí, las figuras de Cambiemos expresaron su mensaje de cara lo que se viene para el país y se mostraron abiertos a la convocatoria a diálogo junto a los demás referentes de los partidos opositores.



Al respecto, el Gobernador correntino, expreso: "Hemos hecho una elección extraordinaria y creo que el Gobierno nacional tiene que escuchar el mensaje de las urnas"; "no se puede decir que no va a haber cambios porque claramente los argentinos están pidiendo cambios".



"Hay que escuchar a la industria, a la producción, al comercio y, en definitiva, se debe oír al campo, porque ellos son uno de los grandes motores de la Argentina", enumeró contundentemente Valdés. Y siguió diciendo que "hay que escuchar, hablar y fundamentalmente dialogar, pero dentro de un diálogo maduro".



"Nosotros somos una fuerza responsable y tenemos mucho por aportar desde el lugar que hoy nos asigna la sociedad", mencionó el Mandatario. "Vamos a controlar más; hemos logrado un triunfo histórico", aseguró Valdés.



Luego se refirió a la importancia del triunfo en el país en las elecciones generales sosteniendo: "Por primera vez estamos equilibrando el Congreso de la Nación y eso es importante para construir una Argentina entre todos".



A su vez, aseguró que "esta es una elección con mucha responsabilidad y tenemos que mostrar templanza" porque "se vienen momentos difíciles en el país, como no hemos tenido antes en la historia, y nosotros estamos para construir la Argentina que se viene", auguró.



Para cerrar, Valdés aprovechó la ocasión para saludar a los militantes "de nuestro equipo que hicieron un gran trabajo en todo este proceso electoral".

Mensaje en las redes sociales



A través de sus redes sociales, el Gobernador expresó: "Corrientes es la provincia con el mayor porcentual de diferencia a favor de Juntos por el Cambio, lo que demuestra nuestro compromiso con el proceso de consolidación de este espacio amplio y plural".



"Se abre una nueva etapa en el país: con más esperanza. Caminemos a ese futuro mejor", concluyó.