Hirieron a un periodista en un intento de robo

Domingo, 14 de noviembre de 2021

El ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, confirmó la detención del "supuesto autor del ataque" al periodista Daniel Brítez, quién este domingo por la mañana en un aparente intento de robo fue herido de una puñalada en el barrio 237 viviendas de la ciudad de Corrientes.



Por el hecho fue trasladado al Servicio de Emergencia del Hospital Escuela "General José de San Martín", donde permanece internado pero fuera de peligro, según comunicaron desde la institución médica.



“Me informan que fue detenido el supuesto autor del ataque a Daniel Brítez”, contó el funcionario de Seguridad, a lo que agregó que “ya está en custodia de la Policía y seguramente será puesto a disposición de la Justicia”. Señaló que “esto fue un trabajo llevado adelante por efectivos de Carpa San Marcos y por la División de Investigaciones Metropolitana (DIM) de la Policía de Corrientes”.



López Desimoni remarcó además que la persona detenida “no sería menor edad, pero si un sujeto ya conocido en la zona por cometer este tipo de hechos”. En ese marco, el Ministro aseveró que “confío mucho en que la Justicia a través de la Fiscalía de turno, seguramente trabajará para que se pueda dilucidar exactamente como fueron los hechos, así como en la calificación que le corresponde al acusado”.



Por otra parte, respecto al estado de salud del periodista de radio LT7, dijo que “conforme me informan del Hospital Escuela está clínicamente estable, no sufrió la lesión de ningún órgano vital aunque aparentemente si tendría una lesión en una costilla, pero no corre peligro su vida”.