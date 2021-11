"Se define la ratificación o no del rumbo del país" dijo Colombi tras emitir su voto Domingo, 14 de noviembre de 2021 "Se define la ratificación o no del rumbo del país" dijo el senador Ricardo Colombi tras emitir su voto en la ciudad de Mercedes.

Además advirtió que más allá del resultado "el gobierno nacional tiene que redireccionar su rumbo". "Eso está en juego" tras las elecciones de este domingo, resaltó el exgobernador de la provincia de Corrientes







"El tiempo no nos acompaña, vamos a ver si mejora un poquito y se permite un mayor movimiento de los ciudadanos" dijo el senador provincial de la UCR, Ricardo Colombi.