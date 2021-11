Nico González dejó de dar positivo y está listo para volver Domingo, 14 de noviembre de 2021 El atacante de la Fiorentina, que había sido desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni para los partidos vs. Uruguay y Brasil porque seguía dando positivo, dio negativo en el último testeo.





Nicolás González finalmente dejó atrás el coronavirus y los testeos positivos que lo privaron de viajar a jugar los últimos dos partidos del año con la Selección Argentina, y ya está disponible para reintegrarse a los entrenamientos con la Fiorentina.







"Fiorentina anuncia que el futbolista Nicolás González, sometido a pruebas moleculares para buscar el virus Covid-19, dio negativo. Hoy comenzará el proceso de diagnóstico necesario para obtener la elegibilidad para regresar al campo", informó esta tarde el conjunto Viola en su sitio web.



González había dado positivo de Covid-19 el pasado 26 de octubre y hace rato ya que había pasado el período de 10 días de aislamiento. Sin embargo, no pudo viajar con el resto de los argentinos de Selección que juegan en Europa porque su hisopado seguía dando positivo.



A priori, la idea del cuerpo técnico era que pudiera sumarse viajando uno o dos días después en un vuelo comercial, pero como en el arranque de la semana de entrenamientos el exArgentinos seguía sin tener un PCR negativo, la decisión el miércoles fue darlo de baja de la lista.



Ahora, tras realizarse los chequeos correspondiente, volverá a estar a disposición en la Fiorentina, que el próximo sábado retomará la competencia recibiendo ni más ni menos que al Milan, por la fecha 13 de la Serie A.





LA AGENDA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA PREVIA DEL PARTIDO VS. BRASIL POR ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS



La Albiceleste, que ayer venció a Uruguay en Montevideo, regresó de inmediato tras el partido y este sábado ya trabajó en el predio de Ezeiza. La Selección se entrenará domingo y lunes, nuevamente en el predio de la AFA, y el lunes viajará rumbo a San Juan, para quedar a la espera del clásico del martes ante Brasil, que se jugará en el Estadio Bicentenario, desde las 20.30.