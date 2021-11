Los Pumas vencieron a Italia para cortar una larga racha de derrotas

Sábado, 13 de noviembre de 2021

El seleccionado argentino de rugby se impuso por 37-16 sobre su par italiano y lograron así dejar atrás siete caídas consecutivas. A la gira europea ahora le resta solo el test match ante Irlanda.







Finalmente, Los Pumas frenaron la sangría y sumaron un importante triunfo ante Italia. Fue victoria 37-16 para dejar atrás una larga racha de siete derrotas consecutivas, que incluyó todo el Rugby Champíonship más la caída ante Francia de la semana pasada.





Si bien no fue una actuación brillante del seleccionado argentino de rugby, fue un primer paso para empezar a buscar un cierre de año diferente. Los Pumas se hicieron cargo de su superioridad y favoritismo ante Italia y se impusieron 37-16 sin atenunantes. Fue una victoria que brinda alivio y les permitirá a los dirigidos por Mario Ledesma afrontar el próximo test match ante Irlanda con otra mentalidad.



Con la obligación de ganar, no solo por ser superior sino por la acumulación de frustraciones y actuaciones poco convincentes, Los Pumas lograron plasmar en el resultado la diferencia de jerarquía con su rival. Los 37 puntos y los cuatro tries anotados son una gran noticia para Ledesma y los suyos, que de a ratos encontraron cierta fluidez en ataque y se sacaron de encima un lastre que se le estaba haciendo cada vez más pesado.



Los cuatro tries argentinos fueron obra de Marcos Kremer, Juan Martín González, Matías Moroni, Santiago Cordero y Facundo Bosch, los primeros tres convertidos exitosamente por Santiago Boffelli. La distancia la impusieron rápidamente en la primera mitad, ya que el descanso llegó con un 17-6 que enseguida se estiró a un 24-6 y se hizo irremontable para Italia en Treviso.



Así formó Italia ante Los Pumas

Matteo Minozzi; Edoardo Padovani, Brex, Luca Morisi y Montanna Ioane; Paolo Garisi y Stephen Varney; Giovanni Licata, Michele Lamaro y Sebastián Negri; Davis Sisi y Niccolo Cannone; Marco Riccioni, Gianmarco Lucchesi y Nemer. Entrenador: Kieran Crowley



Así formó Argentina ante Italia

Emiliano Boffelli; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Mateo Carreras; Santiago Carreras y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Juan Martín González y Pablo Matera; Tomás Lavanini y Marcos Kremer; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (capitán) y Thomas Gallo. Entrenador: Mario Ledesma