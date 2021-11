Investigan la muerte de un correntino calcinado dentro de un vehículo

Sábado, 13 de noviembre de 2021

Una camioneta utilitaria fue encontrada incendiada y en su interior, además, hallaron a una persona carbonizada. El hecho ocurrió ayer viernes en la localidad entrerriana de Concepción del Uruguay.





Según los primeros datos, el cuerpo hallado en la parte delantera del vehículo se encontraba sentado en el asiento del acompañante, caído sobre el sector del conductor.



Luego de recibir el aviso sobre un fuego que avanzaba sobre un utilitario ubicado en la intersección de calles 35 del Oeste y Belgrano, los bomberos arribaron al lugar y comenzaron con las tareas de extinción del fuego. A los pocos minutos descubrieron que en el interior del vehículo se encontraba un cuerpo humano carbonizado.



La zona fue perimetrada para evitar contaminar el escenario del hecho. Si bien no se dio información oficial se supo que los restos humanos hallados estaban ubicados de manera que la persona fallecida estaba atravesada desde el lado del acompañante, con su cabeza en la zona de los pedales de manejo.



Con el correr de las horas, 03442 pudo confirmar que el cadáver corresponde a un hombre que vivía en zona de Bella Vista, Corrientes, en un campo que arrendaba. Vecinos de esa ciudad señalaron que esta persona estaba siempre junto a su mujer y dos hijas, pero no sabían informar dónde se encontraban.



Por otra parte, se informó que el hombre actualmente trabajaba en un campo de la zona de Colón. Se supo también que no solo su vehículo estaba incendiándose, sino que la carpa donde vivían en Entre Ríos, que estaba a unos 300 metros del camino que ingresa de ruta 14 en dirección a San Cipriano, también había sido consumida por las llamas.



Por el momento la Justicia espera los resultados periciales. Se trata de localizar testigos y alguna imagen de cámaras de seguridad de la zona y el acceso a Concepción del Uruguay.