Abuso en manada: declaró Rocío Ávalos y complicó aún más a los imputados

Viernes, 12 de noviembre de 2021

La víctima compareció ante el tribunal sin la presencia de los acusados. Durante más de dos horas relató y dio detalles del ataque sexual. El juicio sigue el 19 de noviembre.







Por más de dos horas declaró Rocío Ávalos y complicó la situación de los tres jóvenes que están siendo juzgados por haberla violado en una vivienda de la localidad de Caá Catí, en febrero del 2017. La víctima compareció ayer sin la presencia de los imputados, que se retiraron a una sala contigua.



En forma posterior, el acusado Santiago Chávez pidió declarar, pero el tribunal tenía agendada otra audiencia, por lo que lo hará el próximo 19 a las 10 horas. También están citadas para esa oportunidad dos amigas de la víctima. El fiscal Gustavo Schmitt se refirió a la audiencia y manifestó que “la víctima declaró con mucha solvencia, ha reproducido sus declaraciones, no ha modificado mucho, le hicieron preguntas la defensa y la querella, no tuvo fisura en cuanto a sus declaraciones anteriores, fue positivo para el Ministerio Público y para el esclarecimiento de la causa”.



“Dijo que fue amenazada, perseguida y la ley establece que, ante casos de abuso sexual, si los imputados pueden causar temor a la víctima pueden no estar presentes si la víctima declara, y se hizo efecto en esta audiencia”.



A su vez, el fiscal sostuvo: “Fue muy importante lo que dijo, de la participación de los imputados, el modo en que fue conducida, el supuesto beso que hubo con los imputados, fue importante la reafirmación de las declaraciones”. “En la próxima audiencia declaran Meza y Encinas, que son las testigos que la retiran de la habitación y la acompañan al hospital a Rocío. Ya han declarado en varias oportunidades antes, se supone que se repetirán en tal sentido”, finalizó.



Los acusados son Lucas Almeida, Santiago Chávez y Nicolás Contín, que permanecen en libertad. La causa está caratulada como “Chávez, Santiago Alberto y Contín, Nicolás por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal, con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por tres personas, y Almeida, Lucas por abuso sexual gravemente ultrajante en concurso ideal con abuso sexual con acceso carnal agravado por haber sido cometido por 3 personas y lesiones leves en concurso real”. El Tribunal Oral Penal N° 2 está bajo la presidencia del doctor Juan José Cochia, y la vocalía de los doctores Ariel Azcona y Román Facundo Esquivel. El fiscal de Cámara es el doctor Gustavo Schmitt Breitkreitz y el querellante es el doctor Eduardo de la Cruz Mosqueda. La acción civil de la joven está a cargo de la doctora Nancy Horquera, quien la representa. El doctor Jorge Buompadre es el abogado defensor de Contín; en tanto que el doctor Rubén Leiva lo es de Chávez y Almeida.