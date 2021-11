Intentó robar en una escuela y se quedó dormido en el techo

Viernes, 12 de noviembre de 2021

Ocurrió en el Colegio “Fe y Alegría”. Docentes encontraron ayer a la mañana a un joven colgado boca abajo.





La Policía detuvo a un joven en el interior de una escuela de la capital correntina luego de que quedara atrapado en el techo cuando pretendía cometer un robo.



El insólito suceso ocurrió ayer a la madrugada en las instalaciones de la Escuela “Fe y Alegría” ubicada en Castelli y Berazategui del barrio Ongay.



Al llegar al lugar, docentes se encontraron con un muchacho (que sería menor de edad) colgado del techo, con las manos hacia abajo.



En tales circunstancias y ante el grito de advertencia de la vicerrectora, que fue la primera en llegar, el sujeto en cuestión se despertó dejando en evidencia que se había quedado dormido en tan inédita posición.



“La colega cerró las puertas y llamó a la policía. Cuando estos llegaron se encontraron con el chico ya sentado en un rincón. Creemos que es un menor”, comentó Vicente Ayala, rector de la escuela.



Ayala agregó: “Apilaron sillas y pupitres para entrar por el techo, pero no pudieron llevarse nada porque está a una altura considerable. Causaron destrozos y dejaron varios elementos tirados”.



El ladrón, según la hipótesis, no pudo escapar por el hueco del techo y tampoco pudo subir lo que pretendía robar. Al intentar salir no pudo hacerlo y quedó atrapado hasta que llegaron los docentes de la escuela.