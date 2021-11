Aumenta la incertidumbre por el futuro de Sergio Agüero Viernes, 12 de noviembre de 2021 Desde España informaron que los resultados de los chequeos por su arritmia no son buenos y que el Kun contempla entre las posibilidades dejar de jugar. De todas maneras, el jugador no tomará ninguna decisión hasta el próximo año.



Las noticias que llegan desde Barcelona por Sergio Agüero no son buenas, pese a un primer diagnóstico que parecía ser optimista. Primero se le detectó una arritmia y se le informó que no podía jugar por tres meses, después los médicos le prohibieron realizar actividad física por el mismo período, por lo que ni siquiera puede entrenarse ni agitarse, y ahora se conoció que los resultados de los últimos estudios no le dieron bien.





El medio Catalunya Ràdio indicó que su patología es más grave de lo pensado y hasta podría ser incompatible con la práctica deportiva profesional, lo que contempla entre las posibilidades dejar de jugar. Eso es verdad, pero el Kun no tomará ninguna decisión hasta enero o febrero del 2022. Mientras tanto, el jugador seguirá con un tratamiento especial para intentar avanzar con su recuperación bajo una máxima prudencia.



Cabe resaltar que esta no fue una arritmia aislada, sino que Agüero tiene una afección que arrastra desde chico, cuando tenía tan solo 12 años y jugaba en las divisiones inferiores de Independiente. Desde el entorno del fútbolista hay dos maneras de verlo: “Esta afección le corta la carrera o en realidad pudo hacer su carrera pese a la afección que padecía controlada”.



Por lo pronto, en España comparan su caso con el de la futbolista Caroline Graham Hansen, también de Barcelona, quien acaba de superar unas pruebas cardiológicas y en las próximas horas iniciará su readaptación para volver a jugar.





La última información que dio el conjunto catalán sobre el estado del argentino fue el 2 de noviembre, cuando emitió un comunicado en el que informó que después de someterse a un procedimiento diagnóstico y terapéutico con el doctor Josep Brugada sería baja un mínimo de tres meses, en los que se evaluaría la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación.



El ex jugador de Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City suma 685 partidos en su carrera a nivel clubes y marcó 385 goles, mientras que en la Selección Argentina acumula 97 cotejos y 42 tantos.





Pasando en limpio en el plano deportivo, esta lamentable situación también aleja al ex Independiente de la Selección Argentina y pone en jaque sus chances de estar en el Mundial de Qatar, por lo menos hasta febrero de 2022. Tal es así que desde el cuerpo médico de la AFA, los doctores Daniel Martínez y Matías Muglia, viajaron a Europa la semana pasada para encontrarse con el jugador, asistirlo, contenerlo y colaborar con el club catalán.



Es cierto que a lo largo del año, más allá de las Eliminatorias, habrán fechas FIFA (cuatro entre mayo y junio y dos en septiembre) en las que Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, podrá probar nombres antes de definir a los convocados para el Mundial. Pero también es cierto que con un Lautaro Martínez que parece ser el titular inamovible para el entrenador, con un Joaquín Correa que está encontrando su mejor versión en Inter y hasta con un Julián Álvarez que parece no tener techo, las chances de Agüero de estar en Qatar aparecen, cuanto menos, complicadas.



Si bien lo primordial es que el ex Atlético de Madrid y Manchester City se recupere plenamente, lo cierto es que los tres meses sin jugar ya de por sí lo marginarán de las próximas dos convocatorias de la Selección Argentina para los partidos ante Uruguay (12/11), Brasil (16/11), Chile (27/1) y Colombia (1/2). De esta manera, si solo fuese ese lapso, a lo sumo podría estar presente para la última fecha, en marzo, ante Venezuela (24/3) y Ecuador (29/3).