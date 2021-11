Ecuador le ganó a Venezuela, por las Eliminatorias Sudamericanas

Viernes, 12 de noviembre de 2021

Con gol de Piero Hincapié, el combinado de Gustavo Alfaro superó por 1-0 a la Vinotinto y se acomodó en el tercer puesto. Está un paso más cerca del Mundial de Qatar 2022.





Ecuador le ganó 1-0 a Venezuela con el gol de Piero Hincapié y se acercó un poco más al Mundial de Qatar 2022. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro festejó en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito y se acomodó en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. Así, Colombia y Uruguay, sus rivales directos, quedaron obligados al término de la fecha 13.





La Tri tuvo dificultades para generar ocasiones, pero una pelota parada destrabó el partido, a los 40 minutos del primer tiempo. El tanto no fue del todo limpio y es que el VAR necesitó de cuatro minutos para descartar dos cosas: un posible offside y una mano del defensor de Bayer Leverkusen.



Hincapié, ex Talleres, aprovechó el gran centro de Gonzalo Plata, le ganó la posición al defensor Yordan Osorio y dejó en evidencia la mala salida del arquero Rafael Romo para gritar por primera vez con su seleccionado.



El problema estuvo en que el jugador metió la mano muy pegada a la cabeza y generó mucha confusión, una vez que se conoció que Roberto Rosales habilitaba desde el otro extremo de la defensa.



Venezuela, en tanto, se paró bien en lo táctico con una línea de 3/5, interrumpió el juego en el medio y comprometió ofensivamente a Ecuador, que afrontó este partido con tres o cuatro bajas muy importantes y no tuvo una superioridad marcada, a través de Darwin Machís, uno de los de mayor experiencia.



El atacante de Granada fue lo más claro de la Vinotinto: en la primera parte enganchó y definió de zurda y en la segunda ejecutó un gran tiro libre que generó él mismo y que se fue muy cerca del palo izquierdo de Alexander Domínguez.



El resto del complemento se resumió entre las ráfagas de Plata, Jan Carlos Hurtado, Osorio y Luis Adrián Martínez y el nuevo pedido de penal de Ecuador, esta vez de Nahuel Ferraresi sobre Jeremy Sarmiento, quien acusó un desplazamiento de manera indebida (el anterior había sido de Yordan Osorio sobre Christian Cruz, en el primer tiempo).



Con este resultado, Ecuador se ubicó tercero en las Eliminatorias Sudamericanas con 20 puntos, cuatro más que Colombia y Uruguay (Repechaje), mientras que Venezuela sigue último con siete unidades, muy lejos de una hipotética chance de repesca.