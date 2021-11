Los egresados podrán irse de viaje solo con las dos dosis de la vacuna Viernes, 12 de noviembre de 2021 Todos los pasajeros deberán contar con un test diagnóstico. Los casos positivos no podrán viajar y deberán cumplir aislamiento en el domicilio, mientras que la empresa deberá garantizar su notificación en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud.





Los estudiantes mayores de 18 años, acompañantes y coordinadores de viajes de egresados deberán presentar certificado de vacunación contra el Covid-19 con esquema completo, mientras que todos los pasajeros deberán contar con un test diagnóstico realizado dentro de las 48 horas anteriores a la partida, informó el Ministerio de Salud.



La cartera sanitaria, en el marco de los nuevos protocolos para viajes de egresados, indicó que sólo podrán realizarse entre provincias y municipios que los hayan autorizado con permiso de la autoridad de turismo de cada jurisdicción.



La ida



Además, todos los pasajeros deberán contar con un test diagnóstico realizado dentro de las 48 horas anteriores a emprender el viaje, cuyo resultado será informado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) y exhibido por los pasajeros en la aplicación Mi Argentina.



Los estudiantes mayores de 18 años deberán presentar certificado de esquema de vacunación completo, mientras que los acompañantes y coordinadores, así como los menores de 18 años dentro de los grupos de riesgo, tendrán que tener ese certificado al menos 14 días antes del inicio del viaje.



Los nuevos protocolos señalan además que el recambio de entrada y salida de pasajeros deberá realizarse "por burbuja completa" y si alguno de los viajeros comienza con síntomas compatibles durante el viaje , "se realizará test diagnóstico y se indicará aislamiento del caso y los contactos estrechos".



El aislamiento se cumplirá en la localidad de destino, por lo que las jurisdicciones receptoras de turismo estudiantil "deberán prever los sitios de aislamiento de los casos y contactos en sitios específicos diferentes a los disponibles para turismo".



El regreso



v, previo al abordaje del transporte correspondiente. Si alguno de ellos resultara positivo, se deberá coordinar con la localidad para el aislamiento de los casos y contactos estrechos.



Aquellos estudiantes menores de 18 años que no cuenten con esquema completo de vacunación o no hayan transcurrido catorce días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de siete días y, por su cuenta, un nuevo testeo.



El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes.



Los nuevos protocolos para viajes de egresados se inscriben en el nivel de coberturas alcanzado en la vacunación, con el 58,9% de la población con esquema completo y el 91,5% de los y las mayores de 18 años con esquema iniciado.



Además por la estabilidad de los casos en un número bajo y la disminución de las hospitalizaciones y las muertes por más de 23 semanas consecutivas



El Ministerio destacó que ya no será necesario sostener el control de temperatura corporal, el rociado de manos con alcohol en los accesos a edificios, los turnos programados, las sanitizaciones y otras medidas adicionales, a menos que se entiendan fundamentales para el desarrollo de la actividad.



Las únicas recomendaciones que deben mantenerse son las de utilizar tapabocas en espacios compartidos cerrados y abiertos (solo no es obligatorio su uso cuando se circula al aire libre a más de dos metros de distancia de otras personas).



También mantener la distancia mínima de dos metros entre personas, asegurar una adecuada ventilación cruzada y continua en los ambientes, así como continuar con el lavado frecuente de manos.



Las recomendaciones se actualizan en el siguiente vínculo (https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus/medidas-prevencion/generales/conducta)