Pese al congelamiento de precios, la inflación de octubre fue del 3,5%

Viernes, 12 de noviembre de 2021

A días de las elecciones, el índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC mostró igual número que en septiembre. Acumula 41,8% en lo que va del año.



Al igual que en septiembre, la inflación de octubre registró una suba de 3,5%. Asi, en lo que va del año, el índice de precios al consumidor (IPC) acumula un aumento de 41,8%, mientras que el alza interanual fue 52,1% según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).





Estos datos posicionan a la Argentina con la inflación más alta de la región, exceptuando a Venezuela.



Las dos categorías de mayor incremento en el mes fueron prendas de vestir y calzado (5,1%). También el rubro salud (4,7%), lideró el podio de las mayores subas, impulsado en gran medida por el alza de gastos de prepagas y medicamentos, según el organismo oficial. Los dos rubros de menor aumento durante el mes pasado fueron educación (1,4%) y comunicación (1,1%).





El dato de octubre de la inflación anual resultó más alto respecto de las expectativas de las consultoras privadas, quienes habían pronosticado subas de entre el 2,9% y el 3,4%. Con todo, se sabía que el número daría por encima del 3%, en parte porque el mismo Gobierno había reconocido -a pocos días de las elecciones- que la inflación del mes pasado se mantendría elevada a pesar de la vigencia del congelamiento de precios en 1.400 productos de la canasta.



Según el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el efecto de esa medida se verá reflejado recién en noviembre. De acuerdo con los relevamientos de precios de las consultoras que sigue semanalmente la evolución de los precios en los supermercados, las bajas ocurrieron durante la cuarta semana del mes pero no lograron traccionar las subas de las semanas anteriores.



Al respecto, el INDEC detalló que "la suba en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,4%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Al interior de la división, lo que más incidió en gran parte de las regiones fue el aumento de verduras, tubérculos y legumbres; pan y cereales; frutas; y carnes y derivados. Además, se destacó la suba de café, té, yerba y cacao; y azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc".





Al analizar los rubros, aquellos productos estacionales (8,1%) resultaron los de mayor incremento en el mes, impulsados en parte por el alza mencionada en prendas de vestir; verduras, tubérculos y legumbres; y frutas. Mientras que los regulados aumentaron en promedio 1,9% empujados por las subas en las prepagas. El dato que más preocupa a los analistas es la persistencia de alta inflación núcleo (3,2%), aquella que no toma en cuenta las subas estacionales.



Por regiones, el Gran Buenos Aires (GBA) -que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense- se ubicó tres décimas por encima del promedio general de 3,5%, al marcar una suba de 3,8%. Por su parte, la región Noreste marcó el mismo o porcentaje que el promedio general, mientras que por debajo de ubicaron la región Pampeana (3,4%), Noroeste (3,2%), Cuyo (3,1%) y Patagonia (2,9%).



El resultado de la inflación de octubre mantiene a esta variable como una de las mayores preocupaciones del Gobierno, especialmente a tres días de las elecciones. En septiembre, la curva de los precios había cortado la racha de desaceleración que venía teniendo en los últimos cinco meses: marcó un aumento de 3,5% y acumuló 37% en los primeros 9 meses del año.



Los meses con aumentos más altos fueron marzo, con 4,8%, y abril, con 4,1%. Entre mayo y agosto, la inflación había cedido de 3,3% a 2,5%. Pero en septiembre y octubre volvió a repuntar, sumando un 7% en dos meses. Para noviembre, la consultora LCG espera subas "por debajo del 3%, aunque todavía altos", estimó.