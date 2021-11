Valdés cerró la campaña bregando por una “patria federal”

Viernes, 12 de noviembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este jueves el cierre de campaña de ECO+Vamos Corrientes con un multitudinario acto en la localidad de San Luis del Palmar, donde se mostró decidido a “pelear por una patria federal donde se respeten a las provincias y sus autonomías”.



Allí reclamó con vehemencia “distribuir mejor la plata para que en las provincias podamos tener oportunidades”, denunciando que la Nación hoy se queda con el 65 por ciento del total de los recursos del país y que el de Alberto Fernández es “un gobierno unitario” que “solamente distribuye en las zonas centrales”, por lo cual pidió votar en las elecciones de este domingo a quienes van a “defender los intereses de los correntinos”.



El acto tuvo lugar cerca en las 21 en la plaza Ferré, ante una multitud, donde además de los candidatos a legisladores nacionales Gabriela Valenzuela, Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti, estuvieron los candidatos a intendente y vice de Herlitzka, Javier Cuenca y Sonia Acuña, respectivamente, junto a los anfitriones, René Buján e Irma Zamponi, candidatos a intendente y vice de San Luis del Palmar. También compartieron el escenario allí, los aspirantes a concejales locales, Victoria Navarro, Juan “Popy” Filipi, Melisa Rolón, Sebastián Rolón, y Eliseo Aguilar, al igual que el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard.



“Ganamos las elecciones si trabajamos juntos y unidos”, comenzó su alocución el reelecto gobernador. Seguidamente, Valdés habló del compromiso y rol en estas elecciones nacionales, señalando primeramente que “trabajamos para tener este tiempo, que veníamos haciendo de manera equilibrada y prácticamente no teníamos deudas, veníamos con una agenda productiva y de desarrollo con inversiones en educación y en la salud”.



“Pero nos tocó atravesar tiempos difíciles en Corrientes y quiero agradecer al personal de salud que hicieron posible que estemos bien y saliendo de esta pandemia, mirando el objetivo que es ´terminar de una vez con esto´”, agregó.



También mencionó los procesos de crisis económica que atravesó el sector productivo e industrial, enfatizando que “tuvimos momentos nunca antes vividos y se perdió 10 puntos del PBI, ni en la crisis del 30´ no nos caíamos tanto”. Por ello, reclamó: “Tiene haber articulación entre todos los sectores políticos y debemos convocar y convocarnos” y aseguró que “si nosotros seguimos con la grieta en la Argentina, no vamos a lograr nada”.



En consiguiente, Valdés sostuvo que “es necesario hablar de otra manera con la República Argentina y tenemos que recuperar el peso histórico que tuvo Corrientes y ese es el desafío que tenemos nosotros”. “Ya no nos alcanza con seguir bajando los impuestos, Corrientes tuvo la menor presión fiscal en la República Argentina y tenemos que poder competir con los mercados internacionales y nacionales para construir otra patria”.



Luego el gobernador llamó a un encuentro con los argentinos y rememoró los tiempos del año 1853, “cuando fue el primer encuentro de todas las provincias y se logró la construcción de la Constitución Nacional”. Agregó que “previo a eso veníamos derramando sangre entre todas las provincias y veíamos como nos desangrábamos con la historia y en el 60´ incorporamos a Buenos Aires y allí surgió una nueva prosperidad y logramos desarrollarnos y ser una potencia en el mundo”.



“En 1916 hubo otro encuentro con los argentinos, porque no era suficiente con que nosotros tengamos solamente una economía saludable, necesitábamos encontrarnos y generar un nuevo Pacto Social, necesitábamos que la gente comience a decidir quienes iban a ser nuestros gobernantes y ahí apareció don Hipólito Irigoyen y comenzó a gobernar la Argentina, comenzamos con la transformación de la Patria”, rememoró en la ocasión el mandatario.



Además, enumeró los acontecimientos que marcaron la historia argentina como fueron la creación del YPF y la Reforma Universitaria, “donde le dimos posibilidades dándole oportunidades a los hijos de los trabajadores y comerciantes para que puedan acceder al conocimiento y allí la revolución educativa vino con la incorporación del gobierno de Irigoyen”.



Valdés siguió recordando a la historia al considerar que “el desencuentro de los argentinos se produjo en 1930 y allí comenzaron las dictaduras militares que fueron interrumpiendo sistemáticamente a los gobiernos populares, a los gobiernos electos por el pueblo” y “caímos permanentemente como un espiral en la interrupción de los mandatos populares”.



“Después vino otro encuentro y otro acuerdo entre los argentinos y apareció el peronismo, ese que hablaba de la revolución y del trabajo que abrazaba también a los desposeídos con Eva Perón”, continuó el mandatario correntino. Y agregó que “después vino la interrupción en 1955 y nuevamente se derramó sangre en la República Argentina, pero luego vino un hombre como don Arturo Illía que realmente hacía crecer a la Nación y que era un ejemplo de honestidad, de bondad, de trabajo de compromiso y de entrega con la Patria”.



Valdés remarcó que “luego vino la etapa más dura que tuvimos los argentinos, vino la dictadura militar, los 30 mil desaparecidos, donde nosotros veníamos a decir que teníamos el partido, que veníamos a dar la vida, que éramos la paz, que teníamos que dejar de pelear los argentinos”. Y consideró que “ahí tuvimos un nuevo encuentro, nos encontramos para decir que no queríamos vivir nunca más en una dictadura”.



“Allí, apareció Raúl Alfonsín y tenemos democracia para siempre con 38 años para los argentinos”, sostuvo para plantear que “en este tiempo tenemos que nuevamente salir a convocar a la fuerza del campo nacional y popular”, porque “tenemos que tener nuevamente un encuentro, pero esta vez tiene que ser de la mano del federalismo”.



“Si nosotros no hacemos ese pacto federal nuevo, nunca vamos a poder salir adelante”, sostuvo luego Valdés y consideró que “en 1983 la Nación argentina repartía el 52 por ciento de todos los recursos a las provincias y aparte tenía responsabilidades propias que las fue transfiriendo a las provincias argentinas”, pero “luego de 38 años que se desentendieron de obligaciones que tenían antes, hoy se quedan con el 65 por ciento de todos los recursos de la Argentina”.



Por ello, el mandatario correntino planteó que “necesitamos distribuir mejor la plata para que en la provincias podamos tener oportunidades y no ir a deambular por la patria buscando mejoras para nuestra gente”. En este sentido, sostuvo que “si no comprendemos que ese es el camino de la patria, vamos a seguir teniendo un gobierno unitario, donde solamente se distribuye en las zonas centrales que son las más poderosas económicamente”.



“Por eso en esta elección estamos definiendo las visiones de país”, dijo para delimitar que ello implica elegir “si queremos un país donde unitariamente se concentran los recursos o queremos pelear por una patria federal donde se respeten a las provincias y sus autonomías”, como así también “a aquellos que realmente hacen como corresponde las cosas”.



“Por eso quiero que el pueblo de mi provincia en esta oportunidad me dé el voto”, dijo luego en referencia a los candidatos a legisladores nacionales de ECO+Vamos Corrientes “peleando por el millón cien mil correntinos”.



“No queremos tener candidatos a senadores que después se ponen bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner y voten en contra de nuestro pueblo de Corrientes”, agregó.



“No queremos más esa clase de representantes”, continuó diciendo en referencia al kirchnerismo, al cual responsabilizó por la falta de beneficios para Corrientes por parte de Yacyretá, entre otros ejemplos.



Y pidió: “Queremos hombres y mujeres que cuando voten el Presupuesto nacional sepan lo que están haciendo”. En este sentido, se refirió al Presupuesto para el próximo año, sobre el cual ya reclamó por una disminución del 30 por ciento en obras para Corrientes, indicando que “ahora descubrimos otra cosa, en estas trampas y trapisondas que tratan de hacernos desde Buenos Aires, nos están pagando menos por las regalías de Salto Grande, le pagan por la misma generación del Megavatio a Entre Ríos un 30 por ciento más que lo que nos pagan a los correntinos”.



“Y eso les aseguro que no es justo para un pueblo que pelea por su Educación, por su Presupuesto y por su Salud”, se lamentó Valdés, reclamando “hidalguía, igualdad”. Por ello insistió en que “tenemos que tener diputados y senadores comprometidos con nuestro pueblo, porque no vamos a conseguir lo que queremos”.



Luego explicó sus recientes visitas a otras provincias para apoyar a candidatos de Juntos por el Cambio, entendiendo que “quedarnos en Corrientes ya no es suficiente cuando necesitamos un modelo de país para que nos vaya bien a los argentinos”, porque “todas las provincias argentinas están padeciendo exactamente lo mismo”.



Seguidamente, levantó el tono de su discurso, considerando que “para gobernar hay que tener lo que hay que tener” y “tenemos que decir lo que es justo para un país justo”. En este sentido, sostuvo que “nosotros queremos constituir una unión nacional que sea verdadera, duradera y que nos permita posibilidades para todos”.



Por ello, Valdés pidió a la militancia que “lleven el mensaje de que es posible construir una provincia de Corrientes y una patria distinta”. Agregó que “acá en San Luis del queremos que nos den la oportunidad de demostrar al pueblo sanluiseño el cariño y el agradecimiento que tengo como gobernador de la provincia”. Fue así que vaticinó: “Tengo el convencimiento de que el nuevo intendente de San Luis del Palmar va a ser Reni Buján”, agradeciendo a quienes tuvieron aspiraciones en esta localidad “y se bajaron para que nosotros estemos coronando este triunfo”, porque “comprendieron que es más importante nuestro proyecto político”.



“Estamos convencidos que podemos trabajar juntos para transformar a San Luis del Palmar, hicimos acá muchas cosas, pero estamos diseñando una ciudad que verdaderamente trabaje en conjunto con la ciudad Capital”, afirmó, asegurando que “como transformamos la ciudad de Corrientes, con Reni Buján vamos a transformar la ciudad de San Luis del Palmar”.



Pueblo de fibra fuerte



La candidata a concejal, Victoria Navarro fue la primera en tomar y dio la bienvenida “al pueblo de la fibra fuerte”, considerando que “estamos a pocas horas de dejar un pasado, tener un futuro con esperanza y que este equipo haga historia en San Luis del Palmar”. Afirmó que “todos soñamos un San Luis con oportunidades y obras que con nuestro gobernador Valdés y Reni en la intendencia se van a hacer realidad”. Mientras que, por su parte, prometió que “desde el Concejo Deliberante vamos a presentar los mejores proyectos para el desarrollo de San Luis del Palmar”, entendiendo que “este 14 de noviembre se define qué tipo de ciudad queremos, esta que tenemos con retraso o una con futuro”.



Luego, el candidato a intendente, René Buján instó a apoyarlos en las urnas “porque no los vamos a defraudar”, asegurando que “ya lo venimos demostrando”. En este sentido, señaló que “a partir de las gestiones queremos hacer las cosas de verdad y no como aquellos que no lo hicieron”.



“No quiero defraudar al pueblo sanluiseño”, reiteró Buján y agradeció a los presentes porque “nadie nos cerró las puertas y eso nos da el aliento del triunfo”. Y pidió “de corazón que no bajemos los brazos y apuntemos de acá para adelante”. Finalmente mostró optimismo, al asegurar que “el próximo domingo vamos a ganar en San Luis del Palmar y lo vamos a demostrar con hechos para que ya no seamos un pueblo y sea una verdadera ciudad”.



A su turno, la candidata a la viceintendencia, Irma Zamponi enfáticamente agradeció a los presentes por “abrirnos las puertas y darnos su voto de confianza”. “El 14 de noviembre vamos a reventar las urnas y les pido que nos acompañen”, solicitó.



“Si nos apoyan voy a ser la primera mujer vice intendente de San Luis del Palmar”, continuó sus palabras la candidata y agregó que “nosotras las mujeres sabemos lo que cuesta dedicarse a la política, pero gracias al apoyo de mi familia lo pude lograr y estoy cerca de la gente”. Para cerrar, Zamponi aseguró que el camino es junto al Gobernador, que es quien actualmente lleva adelante la ejecución de obras en el municipio.



Este domingo como continuación del 29A



Por su parte, al iniciar su alocución, el senador nacional y electo vicegobernador de la provincia, Pedro Braillard Poccard, expresó que “esta localidad es uno de los grandes símbolos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia” y añadió que “San Luis es este querido pueblo, de fe y de tradición”.



Seguidamente, les manifestó a los sanluiseños que “el domingo se están definiendo grandes cosas, se está definiendo nada más y nada menos que la conformación del nuevo Congreso de la Nación y en ese nuevo Congreso nuestra provincia tiene que tener una representación, importante y fuerte con dos senadores y con tres diputados nacionales nuevos además a los que ya tenemos” y agregó que “esa presencia en el Congreso no solamente va a significar, hombres y mujeres que van a defender el Federalismo sino también que van a completar la tarea que se inició el 29 de agosto, cuando el pueblo de Corrientes premió la gestión de Gustavo Valdés con el triunfo más amplio que se conoce en la historia de esta provincia, necesitamos un Gobernador que se consolide como una figura nacional porque en los tiempos difíciles que vienen va a ser de enorme ayuda para los correntinos tener una palabra respetada y escuchada en la república argentina” finalizó el electo vicegobernador provincial.



Candidatos nacionales



Gabriela Valenzuela recordó a su padre que “me ha dado la mejor herencia que puede recibir un hijo y son los valores”. Luego la candidata senadora prometió que “voy a defender los intereses de mi provincia y trabajar por construir este Norte Grande”, como así también el proyecto de Valdés de “desarrollo, modernización e inclusión”. A su vez, también garantizó ocupar su banca “haciendo honor a la representación de la mujer”.



Manuel Aguirre dijo que “vamos a ir a representar en el Congreso a Gustavo Valdés que representa al millón de correntinos, porque vamos a tener que pelear en Buenos Aires por nuestra provincia”. El candidato a diputado consideró también que “tenemos que convencer a nuestros colegas de las demás provincias que tenemos que defender el federalismo”.



Sofía Brambilla sostuvo que “Valdés, que tiene grandes proyectos para San Luis del Palmar y Corrientes, necesita de nuestro trabajo en el Congreso de la Nación. La candidata a diputada aseguró que “nuestro Gobernador que lidera el ranking de imagen en el país, va a hacer que Corrientes lidere el ranking de producción, desarrollo, educación y trabajo”.



Carlos Gatti consideró que “independientemente de lo que se juega este 14 de noviembre en la localidad, también se juega algo importante como es el presente y el futuro de todos los correntinos, estamos eligiendo senadores y diputados para la Nación, para representar y defender los intereses de Corrientes”. El candidato a diputado dijo así que “nosotros le venimos a pedir el apoyo de todos ustedes, que trabajando juntos desde el Congreso de la Nación podamos ayudar a Gustavo (Valdés) para que continúe con todas las obras de desarrollo, con todo el crecimiento que viene teniendo Corrientes a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia”.