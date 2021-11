Destinan un sector del Hospital de Campaña para pacientes no COVID-19 Jueves, 11 de noviembre de 2021 Es un área aislada de la institución destinada para descomprimir la atención de otros hospitales en caso de ser necesario. Es una unidad de terapia intensiva equipada con última tecnología sanitaria.





El Ministerio de Salud Pública de la Provincia habilitó un sector en el hospital de Campaña Escuela Hogar para pacientes que no están infectados con Covid-19. Es un área aislada que se destina para descomprimir la atención de otros hospitales en caso de ser necesario. Los pacientes deberán ser derivados exclusivamente por cada hospital que lo requiera.



La medida, por Resolución N° 5386 del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, se decidió debido a la considerable disminución de las internaciones por Covid-19 y por la disponibilidad de tecnología sanitaria actual de la institución. Se trata de una unidad de terapia intensiva para pacientes crónicos de otros hospitales adecuada para que continúen con su rehabilitación. Cuenta con áreas totalmente equipadas con última tecnología sanitaria.



Vale aclarar que el recurso humano que fue afectado a este sector no tendrá contacto con el resto del personal del hospital.