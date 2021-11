Ed Sheeran apoyó a Paulo Londra y pidió por su regreso

Jueves, 11 de noviembre de 2021

El cantante manifestó públicamente su enojo por la situación que vive el intérprete cordobés y se unió al #FreePaulo.





Ed Sheeran brindó una entrevista para MTV y tras hacer un repaso por su carrera y sus éxitos, se tomó unos minutos para hablar sobre la situación que vive desde hace dos años Paulo Londra.



Los interpretes se conocieron hace dos años cuando grabaron el single "Nothing on You" junto a Dave y el cantante británico guarda los mejores recuerdos del cordobés con el que sigue en contacto, según aseguró.



"Seguimos en contacto el uno con el otro porque él tuvo una hija al mismo tiempo que yo tuve a mi hija", comenzó a decir el británico.



"Él es un ser humano con un corazón tan bueno, como es él...la primera vez que lo conocí su energía y su aura daban tanto amor. A veces conozco artistas y es medio standup-ish y frío...y él realmente me agrada, me cae muy muy bien", continuó para luego referirse a la situación judicial en la que se encuentra Londra, que no le permite hacer música desde hace dos años.



"Sólo pienso en lo mal que está eso.. ¿Cómo vas a atentar contra el talento de este chico? De hecho hablé con J Balvin en profundidad sobre esto...nos juntamos hace unas semanas y hablamos de que es un crimen que no pueda producir su música, así que el responsable de esto tiene que cambiarlo".



Y para cerrar el tema expresó que no dudaría en volver a hacer un feature con Londra y dijo: "Cada vez que Londra quiera colaborar, aquí estaré, literalmente haría cualquier cosa por él. Y él lo sabe, cada vez que me necesite aquí estaré", repitió sincero.