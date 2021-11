Valdés en La Pampa: "Nos preparamos para gobernar en 2023"

Jueves, 11 de noviembre de 2021

Desde La Pampa, Valdés dijo que se debe ampliar la coalición y convocar a un sector del peronismo. Habló sobre candidaturas en la UCR nacional y de un pacto federal.





La Pampa, una provincia del mismo signo de la Casa Rosada, dio un triunfo a la oposición en las PASO. Ahora buscan repetir los resultados en las generales. Allí, el gobernador Gustavo Valdés brindó su respaldo a los candidatos de Juntos por el Cambio donde indicó que la coalición se está preparando para "gobernar en 2023".



"Tenemos expectativas de poner en el Congreso de la Nación el mayor número de legisladores nacionales para salira fortalecer nuestro espacio y construir una alternativa de futuro", dijo Gustavo Valdés en la provincia del centro. En conferencia de prensa, respaldó a los candidatos de Juntos por el Cambio, entre ellos su correligionario, el postulante a senador nacional Daniel Kroneberger.





El viaje forma parte de un itinerario que realizó el gobernador en otras provincias en el marco de la campaña de Juntos por el Cambio. El correntino estuvo en Misiones, La Rioja, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe.



Nuevamente, el mandatario arremetió contra la política monetaria del Banco Central. "La emisión desmesurada por parte del Gobierno nacional ha ensanchado la masa monetaria, $ 350.000 millones tan solo en este mes. Sabemos que cuando hay una emisión exorbitante termina yendo a los precios", manifestó el titular del Ejecutivo provincial.



"Lo que vemos es una devaluación y toda la pandemia se financió con emisión y esto, tarde o temprano, termina yendo a los precios", expresó el correntino. "Vemos comportamientos donde el Banco Central no cumple la función de regular el valor del peso, y terminamos pagando las consecuencias los argentinos, que vemos carcomidos nuestros salarios", expuso.



Congreso

Valdés indicó que es fundamental ganar las elecciones "para el equilibrio republicano en el Congreso" y para que las provincias puedan tener "peso". Esta reconfiguración, además, impactaría en el próximo gobierno, de cara a 2023.



"Este proceso va a abrir las esperanzas", dijo Valdés en relación a las elecciones legislativas nacionales del 14 de noviembre. "Tenemos que componer un espacio político con propuestas claras y nos estamos preparando para gobernar en 2023", aseveró el mandatario.



Sobre la posibilidad de reducir la gobernabilidad de Alberto Fernández con un Congreso sin mayoría, el gobernador indicó que al pertenecer a una fuerza "profundamente republicana", entienden "el rol" que les toca "como oposición".



"Si pierde el Gobierno no va a pasar nada. Estamos comprometidos con los intereses de la república. Podemos acercar propuestas de diálogo para indicar cuál es el camino que tienen que seguir ellos, pero en definitiva ellos tienen que gobernar y nosotros acompañar. Antes que un partido político, primero está la patria", dijo respecto de los dos años de gobierno de Alberto Fernández.



Ampliar

Para Valdés, Juntos por el Cambio debe ampliar su espacio. Esto incluye al peronismo. "Tenemos que salir a convocar a todas las fuerzas, fundamentalmente nacionales y populares, al peronismo republicano y conformar una coalición de cara a 2023", expresó el gobernador Valdés en conferencia de prensa.



Además, habló de incorporar a la coalición a las expresiones provinciales. "Tenemos que sumar más partidos políticos al espacio para que podamos ser una fuerza que convoque. Por ejemplo, los partidos provinciales", manifestó el mandatario. Varias jurisdicciones, como Córdoba, mantienen expresiones locales de gran peso político en el país.



Esto abre las llaves de una discusión en torno al federalismo, política que comenzó a impulsar Valdés desde que integraba una banca en el Congreso de la Nación. Fue un tema de la campaña por la Gobernación en 2017, este año, y ahora se suma a las legislativas.



"Tenemos que conversar federalismo porque siempre debatimos la agenda en Buenos Aires. Tenemos que tener un nuevo gobierno con una visión general", enfatizó Gustavo Valdés.



Apuntó que "la Nación se queda con el 65 % de los recursos" y no alcanza a las provincias. Por ello, consideró la necesidad de avanzar con un "nuevo pacto federal" en el cual se puedan "discutir con otras provincias no solo coparticipación, sino también derechos aduaneros".



UCR

Al ser consultado sobre si será candidato a presidente de la UCR nacional, porque en diciembre el partido elige autoridades, el gobernador expresó que primero es necesario que en la provincia el sello llame a asamblea para elegir, entre otras autoridades, delegado nacional.



"Yo no soy delegado nacional", aclaró Valdés. "Vamos a conversar sobre quiénes son los delegados. Si mi partido me propone, veremos si nos candidateamos o no, o si tenemos delegados que me propongan como presidente", explicó.



Pandemia

Valdés calificó de "regular" la acción del Gobierno nacional durante la pandemia. Además, apuntó contra el vacunatorio vip y el brindis en Olivos, al ser consultado sobre el traslado de vacunas en la camioneta del ministro de Salud Ricardo Cardozo. "El ministro, con remito en mano, estaba trasladando en un pack cerrado a un hospital de Goya. Al ministro le dio un infarto y casi dio su vida por los correntinos", defendió.