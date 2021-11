Una jugadora de PSG detenida por el ataque a una compañera

Jueves, 11 de noviembre de 2021

En un caso que causó una enorme conmoción en Francia, una jugadora del equipo de fútbol de PSG fue detenida esta tarde en París acusada de haber participado de la agresión a una compañera, con el fin de quitarle la titularidad.



Aminata Diallo, de 26 años, fue retirada de su domicilio por la policía francesa e incomunicada, luego de que quedara involucrada en un confuso incidente en el que otra jugadora de PSG, Kheira Hamaraoui, sufrió lesiones en las piernas y los brazos.





El 4 de noviembre pasado, Hamraoui volvía a su casa luego de asistir a una fiesta organizada por el club francés en un restaurante de Bois de Boulogne. Cerca de las 22.30, el auto que era conducido por Diallo, fue interceptado por dos hombres con pasamontañas. Tras forcejear con Hamraoui, la bajaron del auto y comenzaron a golpearla con barretas de hierro en las piernas. El ataque duró pocos minutos y concluyó con la huida de los dos individuos que no pudieron ser identificados todavía. Hamraoui fue ingresada en el hospital de Poissy, recibió varios puntos de sutura en los brazos y las piernas.



Según informó la agencia AFP, Diallo fue retenida por los asaltantes durante el tiempo en el que se produjo la agresión a Hamraoui, pero no fue víctima de violencia.



PSG, ante la noticia de la detención de Diallo, emitió un comunicado en el que dijo: “Paris Saint-Germain condena enérgicamente la violencia cometida. Desde la tarde del jueves 4 de noviembre, el club ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar la salud, el bienestar y la seguridad de sus jugadores”. Además, aseguraron que siguen “trabajando con la dirección general de la policía judicial de Versalles para arrojar luz sobre los hechos”.



El motivo del ataque no está aún esclarecido, pero el periódico L’Equipe planteó la idea de que la rivalidad entre las dos compañeras podría haber sido una razón. La emboscada dejó a la mediocampista agredida fuera de la convocatoria para el partido contra el Real Madrid por la Champions League, que se jugó este martes en París. Y justamente fue reemplazada por Diallo, mientras que Hamraoui vio el partido desde la platea.