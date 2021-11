Anselmo destacó los trabajos de cooperación que se desarrollan junto al INTA

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

El ministro de Producción, Ing. Claudio Anselmo participó del acto de toma de posesión del cargo de director regional del INTA Corrientes del M.V José Francisco Rafart Anton. Entre las autoridades que estuvieron presentes: Dra. Susana Mirassou, presidenta del INTA, Dr. Carlos Parera, director Nacional del INTA Dr. Enrique Yánez, presidente del Consejo Regional del INTA Corrientes.



Durante su discurso, el ministro aseguró que el gobierno de Corrientes y el INTA tienen una extensa y fecunda trayectoria de colaboración y trabajo en conjunto que comienza inclusive antes que existiera formalmente el Centro Regional Corrientes, cuando se fueron creando las primeras estaciones experimentales del INTA en la Provincia.



“El trabajo en conjunto ha generado un montón de frutos, sobre todo en cuanto a tecnología y acercamiento a los productores agropecuarios de toda la provincia”, mencionó Anselmo. Y agregó que: “Desde el ministerio de Producción hemos sido muchas veces agentes de relación entre el INTA y el Gobierno de Corrientes por lo que realmente tenemos mucha satisfacción de poder participar del acto de toma de posesión del cargo del nuevo director y me gustaría en particular hacer referencia algunos de los trabajos que se han desarrollado en los últimos tiempos y lo que he podido conocer en profundidad al estar participando del Consejo Regional Corrientes”.



En cuanto a los proyectos que se vienen llevando a cabo, mencionó que se está desarrollando una importante inversión en la ampliación del laboratorio de calidad de madera en la Estación Experimental de Bella Vista mediante un convenio entre el ministerio de Agricultura de la Nación a través de proyectos especiales, el ministerio de Producción de Corrientes y el INTA. El mismo implica para la provincia de Corrientes una inversión de más de 10 millones de pesos de la obra civil y el INTA se hace cargo de todo el equipamiento para tener un laboratorio de calidad de maderas ya que Corrientes es la principal provincia forestal de la Argentina.



Por otra parte, desde la Estación Experimental El Sombrerito hay un convenio de cooperación técnica del desarrollo de un programa de instalación de semilleros de pasturas subtropicales a cargo del Ing. Luis Gándara y el equipo de Ganadería subtropical. En el corto tiempo que se lleva adelante este programa ya permitió instalar 20 semilleros distribuidos por toda la provincia con innumerables jornadas de capacitación y es sumamente importante para los productores ganaderos y en particular para los más pequeños.



En los últimos tiempos se ha desarrollado un importante trabajo de complementación de la cartografía digital y el mapa de suelos de la provincia en particular para los departamentos del Nordeste como Ituzaingó, Santo Tomé, Alvear y General San Martín con participación del equipo de Recursos Naturales del INTA.



También el INTA está participando en la comisión provincial que está realizando el inventario de humedales que es una tarea muy importante que se está llevando a cabo bajo la coordinación del ICAA. El mismo está pronto a finalizar en lo que respecta al estudio técnico para poder llevar ese trabajo a la Legislatura en la Provincia de Corrientes.



“También tenemos muchos convenios de vinculación en Ganadería para el desarrollo de pasturas subtropicales”, remarcó Anselmo. Y dijo: “Recientemente firmamos un convenio de colaboración técnico científica para el desarrollo del cannabis medicinal que es una actividad muy novedosa y en el que tenemos puestas todas las expectativas”.



Asimismo, resaltó “Nosotros tenemos definidas 6 cadenas estratégicas: ganadería, foresto industria, citricultura, arroz, agricultura y yerba mate lo cual la provincia de Corrientes desarrolla. Y mencionó que hay muchas posibilidades de desarrollar nuevas actividades como lo que es el Plan limón dentro de la citricultura para desarrollar este cultivo que hoy es el más demandado del mundo, el plan Nuez Pecán y el Plan Palta que ya inició en la Costa del Uruguay, en la zona de Paso de los Libres.



Finalmente mencionó que hay más de 1200 hectáreas bajo cultivo de trigo con la posibilidad de volver a hacer ensayos de oleaginosas como girasol, soja y probar algunas otras. “Queremos ampliar la superficie de cultivos extensivos, de maíz fundamentalmente para generar forraje para nuestra producción ganadera”, remarcó Anselmo.