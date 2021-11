Tragedia de Once: Schiavi quedó a un paso de la libertad condicional Miércoles, 10 de noviembre de 2021 El ex funcionario cumplió con dos tercios de su condena de cinco años y medio de prisión.



El ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi quedó a un paso de obtener la libertad condicional, al haber cumplido las dos terceras partes de la condena de cinco años y medio de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por la tragedia ferroviaria de Once.



El fiscal de ejecución penal Nicolás Czizik avaló el pedido de la defensa para alcanzar ese beneficio y ahora deberá resolver el juez Jorge Gorini.



El ex funcionario está detenido desde el 5 de octubre de 2018, luego de un fallo adverso de la Cámara de Casación Penal, que avaló las penas impuestas en juicio. Al tiempo que lleva en prisión se le sumó una reducción de la pena de 253 días por la ley de estímulo educativo por los cursos y capacitaciones que realizó.



Schiavi era el secretario de Transporte de la Nación cuando el 22 de febrero de 2012 una formación de la línea Sarmiento impactó contra la terminal de Once, con un saldo de 52 personas muertas y decenas de heridos.



Antes de avalar el pedido, el fiscal constató que Schiavi no tiene otras condenas y cumplió con los reglamentos carcelarios, sumado a su buena conducta en prisión, la cual fue catalogada como 10 y un 8 en concepto.



"Al momento actual se vislumbra un pronóstico de reinserción social favorable, toda vez que ha obtenido una evolución positiva intramuros demostrando compromisos con las diversas áreas de tratamiento, y habiendo observado con regularidad los reglamentos carcelarios, además de contar con contención social y afectiva a su egreso y contando con un proyecto de vida en el medio libre", detalla uno de los informes penitenciarios invocados por la fiscalía en su dictamen.



Para la defensa de Schiavi, estaba en situación de recuperar la libertad condicional desde septiembre pasado por los cálculos de la pena. Ahora resolverá el juez Gorini tras obtener la opinión de la querella.