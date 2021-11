Establecieron nuevas medidas para el ingreso a playas, salones de eventos y cementerios

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

Desde la Secretaría de Desarrollo Económico informaron que desde el martes 16 de noviembre rigen nuevas medidas en la ciudad que permitirán un aforo del %100 en eventos al aire libre.



Y se mantendrá el aforo del 70% en salones de eventos en espacios cerrados. Mientras que en las playas de la ciudad se podrá ingresar sin necesidad de solicitar permisos. Se recomienda continuar con las medidas de prevención frente al covid 19.



La Municipalidad de Corrientes a través de la Secretaría de Desarrollo Económico informa la ampliación de medidas dispuestas por la pandemia. Se extiende el horario permitido de cierre hasta las 6 de la mañana, y se habilita la realización de espectáculos con aforo del 100%. Estas medidas comenzarán a regir desde el martes 16 de noviembre.

Los locales deberán solicitar el permiso correspondiente al área de comercio municipal para su autorización. se recuerda que en los lugares se solicitará carnet de vacunación en formato físico o desde la aplicación Mi Argentina.

En lo que refiere a eventos en espacios cerrados desde el área informaron que se permitirá hasta un aforo del 70%. Todas estas medidas serán cumpliendo los protocolos establecidos y con previa autorización municipal.



PLAYAS



Se habilita el ingreso a los balnearios de la ciudad sin permiso previo. Por lo que los vecinos y turistas podrán ingresar directamente a las playas sin necesidad de tramitar el turno, siempre cumpliendo con los protocolos establecidos.



CEMENTERIOS



Desde el municipio confirmaron que se habilita la visita a los cementerios San Isidro y San Juan Bautista sin turno previo. De 8 a 18 todos los días los vecinos y turistas pueden concurrir a los mismos respetando los protocolos sanitarios.

Se solicita usar barbijo, mantener la distancia y usar arena húmeda, y no agua para evitar se reproduzca el mosquito vector del dengue.



RECOMENDACIONES



Desde el municipio indicaron que se debe utilizar barbijos al ingresar a un establecimiento comercial, o al ingresar o permanecer en oficinas o consultorios. También se solicita el uso del mismo al circular o permanecer en lugares donde hay aglomeración de personas.

Se recomienda mantener los buenos hábitos como el lavado de manos frecuentemente o utilizar alcohol. Mantener la distancia social y no compartir elementos de consumo (vasos, mates, utensilios, etc.). También se recomienda desinfectar superficies.

Se solicita cumplir con el esquema de vacunación preventivo que recomienda el Ministerio de Salud Pública para cada rango etario, y ante cualquier síntoma, contactar al call center a través del 0800 444 0978.