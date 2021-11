Sigue en gravísimo estado la docente quemada en Bella Vista

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

La docente, de 47 años, que sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo, permanece internada en gravísimo estado el Hospital José Ramón Vidal.





Si bien tiene un poco de estabilidad circulatoria, ingresará a quirófano para la limpieza de sus heridas, según se informó desde el nosocomio.



La mujer, de apellido Schatler, es oriunda de Reconquista y cumplía labores docentes en una escuela rural cercana a Bella Vista. Se trasladaba en una moto de 110 c. c. al establecimiento cuando fue cubierta por el fuego, no se sabe cómo.



Unos automovilistas fueron los primeros en auxiliarla al ver que rotaba sobre el pasto de la banquina envuelta en llamas.