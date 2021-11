Valdés pidió el voto por Schiro y Faraldo en Paso de los Libres

Miércoles, 10 de noviembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés estuvo este martes en la ciudad de Paso de los Libres encabezando actividades de campaña para las elecciones de este domingo, asegurando que Rodolfo "Yeyé" Schiro y Agustín Faraldo “van hacer que los libreños recuperen la esperanza”.





Así fue que ratificó su apoyo a los candidatos a intendente y vice de ECO+Vamos Corrientes, porque son “hombres probos y honestos”. Cuestionó fuertemente a la gestión municipal de Martín Ascúa (PJ) por renunciar a obras provinciales y denunció “una mano negra” para impedir que la Provincia también pueda recuperar el Aeropuerto local.



Este martes, el reelecto gobernador volvió a protagonizar una intensa jornada de campaña electoral como en días anteriores. Primeramente, al mediodía estuvo en la localidad de Santa Lucía y luego durante la tarde con una caminata por varios barrios libreños para concluir con un masivo acto en la Plaza del Bicentenario en esta última esta ciudad, donde se congregaron miles de vecinos junto a los militantes de los 32 partidos de ECO+Vamos Corrientes.



Al iniciar allí su discurso ante la multitud, Valdés afirmó con vehemencia que “hoy estamos cerrando con este acto una campaña impresionante y por más que traten de confundirlos, esta avenida (Jorge Newvery) que la hicimos con mucho esfuerzo, es una obra de la provincia de Corrientes para los libreños”.



El mandatario provincial continuó del mismo modo, remarcando las inversiones provinciales que llevó adelante en esta ciudad en materia de viviendas, de educación con el nuevo edificio del IFD "Prof. Agustín Gómez" en el cual también dictarán carreras de la UNNE. “Son obras importantes, monumentales”, sostuvo Valdés, entre las cuales también incluyó el Parque Industrial con 500 hectáreas “para que se radiquen empresas y den trabajo a los hombres y mujeres de paso de los Libres”.



En este contexto, el Gobernador subrayó que “en tiempo de pandemia e inflación fuimos a hablar con los empresarios, por eso agradecemos a las empresas que ya están allí dando trabajo a 200 libreños”.



Luego, valoró que “acá tenemos a dos ex intendentes (Vischi y Tarabini) que están caminando con la frente en alto sin ninguna denuncia penal”.



Por otra parte, Valdés denunció “una mano negra” en Paso de los Libres que frena con el Gobierno nacional una obra de gran magnitud: “Les dicen que nos autoricen la obra y nosotros tenemos la plata para recuperar el Aeropuerto”.



También cuestionó a la actual gestión municipal de Paso de los Libres, al sostener que “se negó a firmar los papeles” para obras de infraestructura destinada a la “centralidad” d la ciudad, “porque no querían que nos llevemos los réditos”. Consideró que “no importa eso, sino que el pueblo tenga las obras que necesita y hay que dejar de perder las oportunidades por los egos”.



Fue así que Valdés se diferenció: “Todos los partidos que integran nuestra alianza trabajamos juntos por nuestra provincia, así ganamos las elecciones con el 77 por ciento de los votos”.



Por otra parte, consideró que “estas elecciones también son nacionales, yo fui diputado en el Congreso, y hay que plantarse, hay que tener coraje para decir en Buenos Aires que los correntinos tenemos muchos años de historia, tenemos 200 años de Constitución, somos los correntinos los que creamos la Patria”.



“Así como en 1810 nos juntamos para dar el primer grito de libertad y en 1816 nos juntamos para decir que somos independientes, los argentinos tenemos que tener un nuevo encuentro, la gente no quiere la pelea de la política, tenemos que reencontrarnos los partidos del campo popular y hacer que la Argentina tenga un nuevo grito de federalismo para que nos lleguen los recursos a las provincias”, sostuvo luego, denunciando que “cuando comenzó la democracia en 1983 se repartía el 54 por ciento de los recursos y hoy sólo reparten el 35 por ciento y el resto se queda la Nación”.



Continuó indicando que “por eso en estas elecciones estamos proponiendo a hombres y mujeres comunes y decentes, porque, sino, llegan esos que tienen que estar presos en la Argentina”, nombrando en este sentido al ex funcionario kirchnerista José López, “que hoy está suelto”.



“Tenemos que mandar a Buenos Aires a estos hombres y mejes a defender los intereses de los correntinos y no que voten por el centralismo porteño que tanto mal nos está haciendo, queremos que Corrientes salga adelante”, sostuvo.



Finalmente, Valdés pidió el voto a los libreños para “que Paso de los Libres pueda insertarse nuevamente en este contexto provincial”, asegurando que Schiro y Faraldo son “hombres probos y honestos que van a hacer que Paso de los Libres salga adelante y van hacer que los libreños recuperen la esperanza”.



Presencias



Cabe señalar que también se presentaron en este acto los aspirantes a concejales Ana Faustina Miño, María del Carmen Danuzzo, Raúl Tarabini, Jorge Ferreyra Dame, Lina Altamira, Eduardo Marvich y Jorge Giménez. Además estuvieron allí los candidatos a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela, y a diputados nacionales Manuel Aguirre y Carlos Gatti, con el acompañamiento del senador nacional y vicegobernador electo Pedro Braillard Poccard.



El cambio en Paso de los Libres



Por su parte, el candidato a Intendente, Rodolfo “Yeyé” Schiro, se dirigió en la ocasión a los ciudadanos de Paso de los Libres y les dijo: “No puedo describir el entusiasmo que siento, por este marco de público, que inclusive han venido de otras localidades a apoyarnos”.



En este contexto, “Yeyé” agradeció a los jóvenes que lo acompañaron durante la campaña, al igual que a su familia, a los vecinos de Paso de los Libres, y a su equipo de trabajo que mediante su labor mediante encuestas realizadas casa por casa “sabemos lo que necesita cada vecino”, y agregó que también mediante ellos se saben “los inconvenientes que tenemos, como la falta de recolección, la falta de iluminación”.



Asimismo, resaltó “las capacidades” de Gustavo Valdés y Peteco Vischi que han demostrado durante las gestiones realizadas en sus renombrados puestos actuales de trabajos.



Además, con euforia resaltó que entre sus propuestas apuntan a generar la “Planta de Elevación de Residuos Cloacales, 200 cuadras de asfalto, 100 en los barrios y 100 en el centro”.



“Estoy dispuesto a escucharlos y el 14 de noviembre vamos todos juntos, vamos a triunfar”, concluyó el aspirante a jefe comunal.



Antes, la candidata a concejal, Ana Miño sostuvo que la campaña fue “intensa” y que “mediante la conformación de un gran equipo nos hemos acercado a los vecinos y sabemos lo que sienten”.



“Esta es una ciudad que ha sido abandonada hace 4 años, y hoy tiene dos opciones, clara y diferenciadas”, sostuvo Miño y mencionó que la primera es la opción “de quienes pintan corazoncitos, pero que cuando tuvieron que ocuparse de los municipales en plena pandemia se olvidaron de que trabajar en los distintos puestos de control”, y además aseguró que “se olvidaron de los recolectores de basuras, y ni siquiera los equipos de trabajo le otorgaron”.



Continuando con este punto, la candidata a Concejal denunció que “esta es una gestión que ha recibido más de 2 mil 500 millones de pesos, pero las obras que las empezaron no las hicieron con ese ingreso, las hicieron con partidas especiales que recibieron”, y continuó: “ante las dudas la obra que estamos viendo de la Jorge Newbery es una inversión del Gobierno Provincial, la pavimentación y la iluminación, por más carteles de ellos que pongan”.



Además, Miño rememoró que la actual gestión dejó caer la obra del Parque Automotor “a tal punto que los mismos vecinos del barrio INVICO tienen que esperar semanas para que pase un camión regador para sobrellevar el calor”.



Asimismo, remarcó la Candidata que la actual gestión tiene una “actual denuncia de un vecino que manifiesta que no solo dejaron tirados autos allí, sino que llevaban autos particulares y los hacían pasar como arreglos del municipio”.



Seguidamente, Miño volvió a mencionar que existen dos opciones en estas elecciones, “la opción de quienes dejaron cerrados los CAPS en plena pandemia sobrecargando el hospital, quienes se olvidaron de la gente y que se acordaron hace un mes que la iluminación es importante para reforzar la seguridad de los vecinos”.



“Luego tenemos esta opción, el equipo de Gustavo Valdés y el de Peteco, que el 29 de agosto y 12 de septiembre les dijo Sí, queremos un cambio, un equipo que de la mano de Yeyé y de Agustín han demostrado que saben trabajar en función de la familia y de los jóvenes, siendo honestos y emprendedores, personas respetuosas del trabajo, eso tenemos en nuestro equipo y pedimos que el 14 nos acompañen para salir de este letargo”, finalizó Ana Miño.



Por su parte, Raúl Tarabini, ex intendente y candidato a Concejal por Eco+ Vamos Corrientes, agradeció a quienes participaron del acto apoyando a los candidatos del Partido y seguidamente expresó que “cuando empezamos a transitar el mes de agosto el pueblo de Paso de los Libres y el de Corrientes le dijo Sí a la renovación de nuestro Gobernador”.



A la vez, el Candidato recordó que el 12 de septiembre, aniversario de la localidad, “cuando en las PASO hubo un rotundo candidato de legisladores nacionales les demostraron la realidad a los gobernantes, y esto se repetirá”.



“Nuestra ciudadanía reclama de personas honestas y responsables, y lo tenemos en nuestros futuros intendentes del próximo domingo”, concluyó Tarabini.



Vischi: “Todos los libreños recuerdan todas las obras que hicimos”



Al tomar la palabra, Vischi resaltó el marco de público que se acercó hasta la Plaza del Bicentenario para escuchar en la ocasión a los candidatos de ECO+Vamos Corrientes, “muchos libreños con muchas ganas de cambiar”, consideró.



Luego, el diputado provincial y candidato a senador nacional se refirió a la gestión que llevó adelante como intendente de la localidad entre 2005 y 2013, asegurando que “hicimos muchas cosas con la mitad de los recursos que hoy maneja este Municipio, porque administramos bien”. Sostuvo que luego Tarabini (ahora candidato a concejal) continuó “la buena gestión” y por ello “todos los libreños recuerdan todas las obras que hicimos”.



En este sentido, Vischi señaló que “empezamos a mirar al río con esa Costanera que tanto orgullo nos da, igual que nuestro Corsódromo, el Festival del Guiso, que es la gran fiesta del pueblo, como la Fiesta de Ernesto Montiel, y así recuperamos nuestras tradiciones y música”.



“Hicimos que la gente recupere los espacios públicos, todas las plazas como esta en la que hoy estamos, a la cual se llega por una avenida (Jorge Newbery) asfaltada e iluminada por Gustavo Valdés”, agregó Vischi.



Y denunció que “ahora nos encontramos con una gestión (del intendente Martín Ascúa, PJ) que no hizo nada, pero ahora hace promesas millonarias”. Luego se diferenció al afirmar que “nosotros hacemos las cosas, no las andamos diciendo”.



Braillard Poccard: “Un lugar estratégico en el corazón del Mercosur”



Al iniciar su discurso, el Senador nacional y Vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard manifestó que “solamente quiero hacerle dos reflexiones, primero ustedes saben que son una de las ciudades más progresistas de nuestra provincia, saben que ocupan un lugar estratégico en el corazón del Mercosur como uno de los corredores bisoceánicos y saben finalmente que están a la vera de la ruta más transitada de la Argentina” y añadió que “pero créanme lo que hoy les digo, todo lo que tienen puede multiplicarse por más, si a partir del 10 de diciembre tienen al frente del municipio a este equipo que está acá, a este equipo que deja de hacer sus actividades habituales para dedicarse a su ciudad, para dedicarse a su pueblo y que va a contar como ya lo ha demostrado fehacientemente con todo el apoyo del Gobernador de la provincia que está jugado por Paso de los Libres”.



Luego, le instó a los libreños a que “voten por ustedes mismos, voten por su futuro y voten por una Paso de los Libres que tenga una expansión casi sin límites”.



Seguidamente, Braillard Poccard argumentó que “lamentablemente vienen tiempos difíciles en el país, y en estas horas difíciles necesitamos en el Congreso de la nación, hombres y mujeres imbuidos de principios y de fuerzas que defiendan no solo los intereses de la provincia sino que defiendan a la República, que defiendan a los grandes valores de la Constitución” y añadió que “Paso de los Libres va a tener un senador nacional pero porque no tener un diputado nacional también y dos representantes en el Congreso se puede lograr, se puede conseguir con mucho esfuerzo”.



“Necesitamos tener entre los hombres y mujeres de consulta en la Argentina al máximo representante de nuestra sociedad que es nuestro Gobernador, toda la Argentina sabe, todo el país sabe qué hace meses es el gobernador con mayor prestigio de la Argentina” dijo el actual senador nacional y agregó para finalizar que “tenemos que darle ese broche de oro, que signifique un triunfo contundente el próximo domingo, porque eso va a significar darle todavía más respaldo para que su voz, que va a ser la voz de Corrientes, no solamente sea escuchada sino que sea respetada a lo largo y a lo ancho de la Argentina”. Hagamos el último esfuerzo culminó su discurso.