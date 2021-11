Se puede consultar por WhatsApp información de las elecciones legislativas Martes, 09 de noviembre de 2021 A través de un asistente automatizado, los electores acceden a los lugares de votación, los protocolos sanitarios, los documentos válidos para votar, cómo hacer denuncias si hay algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto.





La Cámara Nacional Electoral (CNE) habilitó un asistente automatizado (chatbot) al que se puede acceder a través de la aplicación WhatsApp para responder preguntas y consultas sobre las elecciones legislativas del próximo domingo.



A través de un asistente automatizado, bautizado Vot-A, se responderán consultas respecto al lugar de votación, protocolos sanitarios, los documentos válidos para votar, cómo hacer denuncias en caso de algún incidente y cómo justificar la no emisión del voto.



Para acceder al chatbot sólo se necesita agregar el número +54 911 2455-4444 a los contactos o entrar al link http://wa.me/5491124554444 e iniciar la conversación con la palabra "hola".



El chatbot es una herramienta que se suma a la estrategia de la Cámara para brindar información veraz y dinámica a la ciudadanía y así prevenir la desinformación.



La CNE y WhatsApp lanzaron también un paquete de stickers para el aplicativo de mensajes que tienen como objetivo acompañar e incentivar las conversaciones de la ciudadanía en torno a las elecciones.



"Esta iniciativa en particular, tiene la finalidad de brindar información veraz y rápida a la ciudadanía”

Sebastián Schimmel



Estas acciones se suman a las medidas que Facebook, empresa a la que pertenece Whatsapp, implementará alrededor de las elecciones en Argentina, incluyendo un Centro de Información Electoral con información sobre el padrón y protocolos Covid-19 para asistir a las urnas de forma segura.



“En el marco de acciones destinadas a combatir la desinformación, la CNE se viene ocupando de diferentes aspectos vinculados con el rol de las redes sociales en los procesos electorales. Con el objetivo de cuidar que la ciudadanía tenga a disposición información ágil y adecuada para ejercer su derecho al sufragio, esta iniciativa en particular, tiene la finalidad de brindar información veraz y rápida a la ciudadanía”, explicó Sebastián Schimmel, secretario de Actuación Electoral de la Cámara Nacional Electoral.



Vota Informado los va a ayudar para que sepan cómo quieren que se integre el nuevo congreso nacional”

Claudio Bargach



Por otro lado, un grupo de organizaciones que promueve la transparencia electoral habilitó ya el sitio web www.votainformado.online, que apunta a que todos los ciudadanos puedan consultar los candidatos a diputados nacionales y senadores nacionales de todo el país por distrito.



“En esta última semana de reflexión sobre el voto, en especial para los indecisos, es clave repasar la lista de candidatos, conocer quiénes son, de donde vienen y qué ideas tienen sobre el país. Vota Informado los va a ayudar para que sepan cómo quieren que se integre el nuevo congreso nacional”, señalo el coordinador nacional de la Red Ser Fiscal y uno de los promotores del proyecto Vota Informado, Claudio Bargach.



Vota informado es una plataforma nueva en la Argentina, que reunió toda la información de los candidatos y candidatas a cargos electivos nacionales para los comicios del domingo.