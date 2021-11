"Un tiempo nuevo se viene en Yofre", aseguró Valdés en la localidad

Martes, 09 de noviembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes un acto de ECO+Vamos Corrientes en la localidad de Yofre, donde dijo que "un tiempo nuevo se viene", asegurando que este domingo ganará allí la fórmula a intendente que apoya, integrada por Josefina Ávalos y Ramón Buera.



Y desafió y criticó a la actual gestión comunal kirchnerista, sosteniendo que "no le tenemos miedo a un intendente autoritario que quiere atropellar al pueblo”. Con el cambio, el Mandatario garantizó para el lugar un nuevo Hospital, una sucursal del 'BanCo' más dos cajeros automáticos y mejorar el Establecimiento de Santa Catalina, entre otras obras.



Pasado el mediodía, el reelecto gobernador llegó a la localidad para encabezar el acto de cara a las elecciones de este domingo en toda la provincia, donde además de legisladores nacionales, se eligen autoridades locales en 15 municipios correntinos, entre ellos, Yofre. El mitin de ECO+Vamos Corrientes se desarrolló allí en el predio en el que la familia de Máxima Fernández se venera a la Virgen de Santa Catalina, donde además estuvieron los candidatos a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; a diputados nacionales, Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti; y a concejales, cuya lista encabeza Norna Buera. También acompañaron en la oportunidad, el senador provincial Ricardo Colombi; la candidata a intendente de Mercedes, Mariel Meza; y la diputada provincial Any Pereyra, entre otros legisladores provinciales y jefes comunales de la zona.



Al expresar su discurso, Valdés refutó en la ocasión: “Habían algunos que decían que no íbamos a venir y acá estamos firmes, recorriendo cada rincón de nuestra Provincia”. A lo que afirmó: “Estoy viniendo a acompañar a nuestros candidatos” y recordó: “Ustedes conocen lo que pasó acá, donde hace mucho tiempo se perdió el rumbo en la ciudad”.



Por eso “era necesario que nos pongamos de acuerdo los distintos partidos políticos para salir a construir una nueva opción de Gobierno, con una persona nueva, que tenga empuje, que realmente pueda llevar adelante los destinos de Yofre y hoy estamos acá porque encontramos a esa persona que va a ganar las elecciones el próximo domingo”, remarcó el Mandatario provincial, en alusión a la candidata a intendenta de la localidad por ECO+Vamos Corrientes, Josefina Ávalos. “Pero ella no gana sola, ni los candidatos a viceindentendente o a concejales, los que ganan son los dirigentes y militantes políticos,” agregó.



En ese sentido, instó a “convocar todas las yofreñas a que vengan a trabajar, porque es una candidata mujer. Convoquemos a los jóvenes, a los hombres, los docentes, los médicos, enfermeros, porque es posible trabajar de manera distinta y que comencemos a construir una ciudad diferente”.



Señaló que “nosotros sabemos que Yofre es la Capital de la Minería en Corrientes, pero tenemos que trabajar conjuntamente con una Municipalidad y una intendenta, con visión integradora. Entender que debemos trabajar con las empresas, que no son nuestras enemigas, ya que son las que realmente nos pueden traer el progreso”.



Gustavo Valdés expresó sentirse contento, porque “estábamos mirando las encuestas antes de venir y estamos ganando las elecciones en Yofre. Eso renueva las esperanzas porque se siente en el calor de la gente que dice basta de atropellos, basta que a los empleados municipales les tengan con un sueldo de miseria”.



Sostuvo de esta manera que “lo que nosotros queremos en la Municipalidad es trabajo digno, que no tengan miedo”. Y prosiguió: “Somos correntinos, de la tierra del Gauchito Gil, sabemos que los correntinos somos duros y fundamentalmente en el centro de la Provincia, de donde salieron los que fueron a pelear a Malvinas y si no le tuvimos miedo a los ingleses, tampoco le tenemos miedo a un intendente autoritario que quiere atropellar al pueblo”, en referencia a Leonardo Aguirre, quien había recibido fuertes cuestionamientos de varios sectores por su accionar en relación a la pandemia.



Tras esta crítica, el Gobernador asumió el compromiso público de hacer un nuevo Hospital en Felipe Yofre, una sucursal del Banco de Corrientes más 2 cajeros automáticos y de mejorar el Establecimiento de Santa Catalina, si es que “Josefina gana las elecciones, que estoy seguro será así”. Pero pidió: “Tenemos que salir a gestionar, no a pelearnos, fueron meses y años de pelea, de maltrato, parece que cuando asumieron se embriagaron de poder”, señaló en referencia a la Gestión municipal actual, y “lo que nosotros necesitamos es una mujer que tenga la sensibilidad de ir a buscar al que menos tiene, al que lo necesita, porque solamente si contamos con una mujer así podremos cambiar este pueblo”, destacó.



Y finalizó exclamando, “las elecciones tenemos que ganar nosotros: llámenlos, búsquenlos, falta poco tiempo, hablen con todos, porque un tiempo nuevo se viene en Yofre, pero ese tiempo nuevo lo hace cada uno de los militantes políticos, cada una de las familias, porque vivir de otra manera es posible”.



Por su parte, Ávalos dio la bienvenida al gobernador Valdés y al dirigirse a los presentes expresó que “estoy aquí en representación de todos ustedes porque como yofreña quiero un cambio para mi pueblo, de la misma manera que quieren ustedes, y tengo plena confianza que a partir del 14 de noviembre vamos a sacar a nuestro pueblo adelante”.



La candidata a intendente aseguró que “junto al gobernador Gustavo Valdés, vamos a trabajar juntos, porque él en una oportunidad nos aseguró que vamos a tener todos los beneficios a través de la provincia y vamos a gestionar obras importantes para nuestro pueblo y esto nos ha confirmado que así va a ser”, señalando que la comunidad espera contar próximamente con un Cajero Automático del Banco de Corrientes.



Agregó luego que “soy nacida en la localidad y esta es una gran oportunidad que tengo de gestionar y sacar a mi pueblo adelante y aseguró que vamos a progresar, activando la máquina del progreso junto a este gran equipo de trabajo que tengo”.



A los empleados del municipio llevó tranquilidad al despejar rumores de la oposición de posibles despidos, negando tal cosa y por el contrario prometió estabilidad laboral y anunció un plus de 5.000 pesos todos los meses “. Finalmente, solicitó “el apoyo y la confianza a través de su voto este 14 de noviembre para trabajar en conjunto con nuestro gobernador Gustavo Valdés y Peteco Vischi” .