Valdés en Santo Tomé: “Queremos un nuevo Pacto Federal en la Argentina”

Martes, 09 de noviembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este lunes un acto de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Santo Tomé, donde planteó pugnar por una redistribución de los recursos en el país.



“Queremos un nuevo Pacto Federal en la Argentina, no queremos ir a mendigar de rodillas a Buenos Aires”, sostuvo y que “eso es lo que queremos cambiar”, mediante los legisladores que promueve, por lo cual pidió acompañamiento de los correntinos para las elecciones de este domingo. Pero, también consideró necesario replicar este mensaje al resto de las provincias, para lo cual se mostró dispuesto a fortalecer el Norte Grande y ganarle la pulseada al “país central”.



Alrededor de las 21 y ante una multitud calculada en 10 mil personas, el reelecto gobernador llegó al club santotomeño “27 de Agosto” para dar inicio al acto de ECO+Vamos Corrientes, con la fórmula a intendente y vice de Augusto Suaid y Carlos Farizano, respectivamente, como anfitriones, junto a los aspirantes a ediles Mirta Riveros, Gerard Romero Sosa, Gabriela Ponce, Jun Centeno, Chipi Braña, y Esteban Rey Avalos. También tomaron parte, los candidatos a senadores nacionales, Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; y a diputados nacionales, Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gatti; más el senador nacional y vicegobernador electo, Pedro Braillard Poccard y los presidentes de varios de los 32 partidos que integran la alianza.



Sin miedo



Al iniciar su alocución, Valdés agradeció a todos quienes trabajaron en la pandemia, “pero hoy especialmente les quiero agradecer a los empleados municipales” por su labor específica, también durante la pandemia. “Ni un empleado municipal tiene que tener miedo, porque nosotros vamos a garantizar que sigan teniendo trabajo sea cual sea el resultado de la elección”, afirmó.



“Le pido al pueblo de la provincia de Corrientes que voten a nuestros senadores”, dijo luego destacando las trayectorias de Vischi y Valenzuela. Asimismo, también elogió los perfiles de Brambilla y Aguirre, pidiendo la “ayuda” del electorado para que Gatti también ingrese al a la Cámara de Diputados de la Nación.



Fue así que consideró necesaria la presencia de estos cinco legisladores de ECO+Vamos Corrientes para “derrotar al centralismo y que digan (en el Congreso) lo que hay que decir: queremos una Patria justa y que los corruptos vayan a la cárcel”.



Por otra parte, denunció que “hoy el 65 por ciento de todos los recursos se queda la Nación, tenemos que pelear por un nuevo Pacto Federal para revisar cómo se distribuye la plata en la Argentina, queremos un nuevo Pacto Federal en la Argentina, no queremos ir a mendigar de rodillas a buenos aires, eso es lo que queremos cambiar”.



“Tenemos que salir a dar este mensaje Federal a cada una de las provincias argentinas, tenemos que decirle a nuestro pueblo hermano de Misiones, al pueblo hermano de Entre Ríos, a Santa Fe, a Formosa, al Chaco, a Salta, a Tucumán que es posible que el Norte argentino pueda tener peso en ese país central y votar por nuestras provincias”, planteó. A la vez remarcó que “nosotros somos provincianos, somos federales, voy a llevar ese mensaje de este pueblo por eso quiero a todos los correntinos unidos, porque tuvimos grandes gestas a lo largo de la historia”.



Con respecto a lo que se realiza en Santo Tomé, Valdés remarcó que “Santo Tomé hoy es el polo del conocimiento de la Costa del Uruguay” y para continuar en esta senda, consideró necesario “recuperar ese Hotel de Turismo para que se llenen de estudiantes universitarios que vengan a buscar su conocimiento para que sus almas sean libres y puedan seguir aportando para nuestra provincia”.



Para finalizar, Valdés dijo que “cómo no vamos a hacer cuadras de pavimentación si ya los estaba ayudando a los santotomeños, asfaltamos el centro de esta ciudad, la hicimos nosotros con el Gobierno de la provincia y por más que el intendente tenga otro signo político, no lo discriminamos como nos discriminan a nosotros (la Nación), sino al contrario, nosotros lo ayudamos”. Y anunció que se va a realizar en Santo Tomé, la Costanera, 200 cuadras de asfalto con la planificación de más viviendas, con 50 viviendas en ejecución y la generación de un Parque Industrial.



Vuelta de página



Al expresarse, Suaid dijo en el acto que “estamos a seis días de dar vuelta una página y cambiar la historia de Santo Tomé para siempre”. Seguidamente ratificó su compromiso “con cada uno de los emprendedores locales” y aclaró que “vamos a ser un gobierno amigo del empleado municipal, lo vamos a jerarquizar, no como están ahora, los empleados municipales son una gran familia y a la familia no se la puede tratar mal, vamos a capacitar a los empleados municipales y les pido que se queden muy tranquilos”.



Luego se mostró optimista sobre el apoyo con el que contará por parte del gobernador Valdés para pavimentar 200 cuadras y otras obras de infraestructura urbana. “Vamos a tener un gobierno presente, generando las condiciones para que vengan las empresas a dar trabajo digno a los santotomeños”, sostuvo, agregando que con “el Gobernador también ya estamos trabajando en los proyectos educativos para que los jóvenes tengan futuro”.



Abrir las puertas



La candidata a concejal Chipi Braña fue la primera en tomar la palabra en el acto y dijo que “en Santo Tomé tenemos que abrirle las puertas al mejor gobernador del país, y junto a Augusto Suaid y Carlos Farizano, vamos a tener la Santo Tomé que tanto soñamos”, sosteniendo que “este domingo vamos a ganar para que haya inclusión y desarrollo”.



Luego fue el turno de Farizano y antes del inicio de su discurso, el candidato a viceintendente invitó a Suaid a realizar la entrega simbólica de la llave de la cuidad al gobernador Valdés “en nombre de los santotomeños”.



El ex intendente y ahora candidato a vice expresó que “es muy lindo estar acá con una multitud, con un pueblo que tiene esperanza, que confía, que quiere trabajo, que quiere nuevas carreras universitarias, que quiere educación”.



Y enfatizó al recordar que “el gobernador le decía no tengas miedo Augusto y yo le digo señor gobernador, cómo vamos a tener miedo con semejante apoyo de un gobernador como usted que nos dice que se van a hacer las obras”.



Al hablar de las cosas que se van a realizar en Santo Tomé, Farizano dijo que “vamos a ampliar las carreras universitarias, vamos a reflotar el hotel de turismo y por supuesto que este pueblo maravilloso está muy contento por las 200 cuadras de asfalto que usted va hacer, este pueblo está contento por todas las obras que va a hacer por Santo Tomé”.



Para concluir, el candidato a viceintendente les pidió a los santotomeños que “transitemos tranquilos al 14 de noviembre, que vayamos tranquilos a votar a ECO+Vamos Corrientes y que generemos el gran triunfo que les estoy hablando”. Añadió para finalizar que “con serenidad, con esperanza, entremos al cuarto oscuro y votemos por nosotros, por los correntinos, votemos por los santotomeños”.



Dejar de lado las diferencias



Por su parte, Braillard Poccard recordó su paso por la localidad hace unos días atrás, pero consideró que “esta noche se han superado ustedes mismos, esta noche han venido a demostrar lo que piensan”. Asimismo, recalcó que “esta es una ciudad universitaria y del conocimiento que ha recibido los compromisos del Gobernador en cuanto a las obras que se harán”.



Resaltando las figuras de los candidatos a intendente y viceintendente, puso de relieve que “cuando encontramos a dos hombres que dejan sus diferencias políticas merecen todo el acompañamiento del pueblo de Santo Tomé”, y añadió que “esta elección del próximo 14 de noviembre tiene más trascendencia de lo que podemos pensar”, porque además “necesitamos presencias fuertes para que nos den dos senadores con ese espacio político”.



“Tenemos un gobernador que se ha ganado un prestigio nacional, y necesitamos que consolide su presencia”, sostuvo para finalizar el vicegobernador electo.



Tiempo nuevo



A su turno, Vischi calculó diez mil personas presentes en este acto, señalando que “aquí se nota la alegría de un tiempo nuevo”. Luego consideró que “8 de cada 10 correntinos” reeligieron a Valdés por su “buena administración” y que luego en las PASO dieron “un mensaje para que se termine la discusión, que el país ponga la mirada en el futuro para apostar al desarrollo, producción y trabajo”. Sin embargo, se lamentó que “no tenemos un Gobierno nacional que nos muestre hacia dónde salir y eso genera incertidumbre, cambiando un Gabinete (por otro) que mira hacia el pasado y evidentemente no entendieron el mensaje (de las urnas)”. Por esto, aseguró que “vamos a volver a decirle a este Gobierno nacional que queremos cambiar las cosas y al país que Corrientes tiene un gobierno ejemplar, con los correntinos unidos detrás de un objetivo común”.



Por su parte, la candidata a diputada Nacional, Sofía Branbilla, agradeció al Gobernador por su acompañamiento en toda la campaña y consideró que el éxito se debe a esto porque “Gustavo siempre estuvo cerca de todos los correntinos”, y “nuestro compromiso es estar al lado de cada santo tomeño y cada correntino”, y además les pidió a todas las mujeres que se “unan para acompañar”.



Seguidamente, la candidata a senadora Nacional, Gabriela Valenzuela consideró que “este domingo vamos a ganar, Santo Tomé nos está dando este empujón que necesitamos”, y agregó: “Vamos a conseguir esta banca que, además, va a estar representada por una mujer en el Congreso de la Nación y voy a tener el honor de representar a todas las mujeres que nos dan la fuerza y el acompañamiento que necesitamos”.