Con los nuevos protocolos sanitarios, los comicios del domingo 14 serán más ágiles

Lunes, 08 de noviembre de 2021

Entre otros cambios se permitirá que quienes vayan a votar formen una sola fila en el interior de los establecimientos, como se hacía habitualmente antes de la pandemia, lo que evitará aglomeraciones.







Las elecciones del próximo domingo 14 no serán iguales que las PASO ya que la mejora en las condiciones epidemiológicas de la pandemia de Covid-19 y las experiencias recogidas en los comicios pasados determinaron un cambio en los protocolos sanitarios, que ahora serán más flexibles para agilizar la votación y evitar demoras a los votantes.



"Vamos a flexibilizar los procedimientos para que el proceso de votación sea más ágil", dijo en diálogo con Télam la directora Nacional Electoral, Diana Quiodo, para permitir que quienes vayan a votar formen una sola fila en el interior de los establecimientos, como se hacía habitualmente antes de la pandemia, en vez de hacer una cola en el exterior y esperar a que salieran quienes ya hubieran sufragado para recién poder ingresar.



De este modo se aplicará lo dispuesto en la reciente acordada extraordinaria número 124 de la Cámara Nacional Electoral donde se estipulan modificaciones en los protocolos y la adopción de medidas para agilizar el sufragio en los centros de votación, y evitar los tiempos muertos u ociosos entre votante y votante.



Se apunta con estos cambios a evitar situaciones similares a las del 12 de septiembre, donde en algunos centros de votación hubo durante algunas horas aglomeración de personas, con largas filas sobre las veredas, lo cual generó malestar y reacciones de desaliento y deserción de los votantes debido a la lentitud del procedimiento.



"Es probable que algunas personas al llegar a los establecimientos de votación y viendo las filas en el exterior se amedrentaran y también supusieran que había una larga espera, que en muchos casos fue efectivamente así, porque el tiempo promedio que cada elector permaneció votando fue también mayor", comentó Quiodo.



El tiempo promedio que el elector tarda en votar es de 2 a 3 minutos en una elección, pero en las PASO fue de 7 a 8 minutos, según determinó la justicia electoral





"La evaluación que hicimos es que esto se debió al tema del aforo (término que alude a la capacidad total para albergar personas de un recinto sin que este deje de ser seguro), que motivó que las filas se hicieran afuera de los establecimientos, con criterios dispares de organización de las filas y que quedaban como poco claros", explicó.



Dijo que "cuando el elector llegaba no sabía si tenía que hacer la fila de su mesa, o si su mesa tenía espera o no, y muchas veces el aforo obligaba a esperar a que el elector saliera del establecimiento para que pudiera entrar otro, y era uno por uno, y la verdad es que esto genera muchas demoras".



Ahora se estima que el proceso va a ser mucho más "dinámico y ágil" con estas modificaciones, las cuales "fueron un pedido de los gobernadores de casi todas las provincias y de todos los colores políticos, ya que esta evaluación es muy compartida y también la justicia electoral tiene la misma mirada sobre la cuestión y por eso la CNE dictó esa acordada", señaló la directora Nacional Electoral.



La medida se toma "en un momento donde se están flexibilizando otras actividades: tenemos aforo de 100 por ciento en otros lugares y eventos públicos, y en ese sentido la idea es también ir un poco en esa línea", subrayó.



"Por otra parte hay que considerar que más de 26 millones de personas ya están inmunizadas con el esquema de vacunación completo. Eso nos pone en una situación mucho mejor que la que teníamos en las PASO, así que todo el contexto favorece a la flexibilización de estas pautas de aforo y las filas en el exterior en comparación con lo que teníamos en setiembre", reflexionó Quiodo.



No obstante, aclaró que deberán mantenerse las medidas de prevención, como el uso de barbijo y sanitización con alcohol en gel, pero lo que no va a regir ya el aforo y el distanciamiento estricto, aunque en cada distrito, a través de la Junta Electoral Nacional y las autoridades sanitarias evaluarán la situación epidemiológica concreta para la aplicación de las medidas.



Se mantiene también la obligación de que haya ventilación y sanitización en los establecimientos, así como la vigencia de las prioridades para personas con comorbilidades, discapacidad o movilidad reducida, y que "las autoridades de la mesa de votación deberán acercar las urnas a la planta baja, según los casos para evitar que las personas tengan demoras", señaló.



Si bien puede haber alguna modificación menor debido a la situación edilicia de los centros de votación, la mayor cantidad de los electores "va a votar en el mismo lugar que en las PASO", dijo la funcionaria, pero de todos modos sugirió consultar el padrón en el sitio www.padron.gov.ar.



En la acordada extraordinaria 124, del jueves pasado, la CNE tomó en cuenta que "en algunos distritos se informaron demoras en el ingreso a los establecimientos de votación y, consecuentemente, la formación de largas filas de electores".



Ante esta situación, la Cámara dispuso requerir a las Juntas Electorales Nacionales que, en coordinación con las autoridades sanitarias locales, adopten las medidas necesarias para "perfeccionar y flexibilizar la organización del acto comicial y de los accesos a los establecimientos de votación, como así también de las filas de electores que aguardan su turno para votar, preferentemente en el interior de los mismos".