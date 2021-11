Valdés pidió el voto a los saladeños para trasformar la localidad

Lunes, 08 de noviembre de 2021

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este domingo un acto regional de ECO+Vamos Corrientes en la ciudad de Saladas, donde ratificó su apoyo a la fórmula a intendente y vice de Noél Gómez y Rolando "Pity" Billordo por una localidad "distinta, productiva, con educación y trabajo".





Y puntualizó en el compromiso de repavimentar el casco histórico, sumar todos los meses nuevo pavimento hacia los barrios, construir viviendas, recuperar la Laguna Soto y apoyar fuertemente al campo.



Ya de noche y en el predio de la cancha 2 de Noviembre, tuvo lugar el acto del frente electoral liderado por el reelecto gobernador, donde se presentaron la fórmula local para conducir al municipio y a los postulantes al parlamento comunal. Fue así que junto a Gómez y Billordo, subieron al escenario de la ocasión, los candidatos a concejales Mauri Benítez, Darío Britez, Alejandra Ojeda, Carlitos Almirón, Sandra Vallejos y Luis Alvarenga. Asimismo, también se presentaron los candidatos a senadores nacionales Eduardo Vischi y Gabriela Valenzuela; y a diputados nacionales Manuel Aguirre, Sofía Brambilla y Carlos Gati, además del senador nacional y vicegobernador electo, pedro Braillard Poccard, quedando el cierre de los discursos a cargo del Mandatario provincial.



Al comenzar sus palabras, Valdés afirmó en la ocasión que "cinco mil saladeños están presentes en este acto", le agradeció por su presencia y les dijo que "tenemos que juntarnos, arremangarnos para salir adelante los saladeños y lograr un triunfo contundente". Tras esta arenga, el Mandatario agradeció porque el 29 de agosto, "me reeligieron de punta a punta en Saladas", planteando que "tenemos que hacer un polo productivo" en esta localidad.



Luego relució que "hoy tenemos una Provincia que no tiene deudas, no le debemos a nadie, eso es importante para la salud de nuestras finanzas y eso nos permitió construir un hospital centralizado para la pandemia". Y agregó que "tener equilibrio financiero" permitió en Corrientes proyectar puertos, rutas, infraestructura energética y escuelas.



Fue así que Valdés sostuvo: "Tenemos que apostar a la educación pública gratuita y de libre acceso al millón 130 mil correntinos, porque la educación le da alas a la gente para comprender y volar, tener futuro, por eso le quiero agradecer a todos los docentes todo lo que hicieron en la pandemia para seguir dando educación a nuestros hijos".



Y enmarcó en esa importancia la inversión provincial en conexión a internet de las escuelas, cuyo objetivo roza el 100 por ciento de la totalidad de las escuelas en la provincia, como así también la generación de contenido digital y la entrega de computadoras portátiles, asegurando que "ya compramos 25 mil para los chicos que ingresan al secundario".



"Quiero que Saladas vuelva a ser esa tierra productiva que nos llenaba de orgullo a los correntinos", indicó Valdés, deseando "un intendente que colabore con el Gobierno provincial y baje los programas productivos provinciales para Saladas".



"Y ese intendente se llama Noel Gómez, porque vamos a ganar las elecciones, Noel, cada uno de tus proyectos para Saladas, vamos a estar acompañándote", agregó.



De este modo, el Gobernador prometió que "vamos a recuperar la Laguna Soto, vamos a trabajar en la calles de Saladas, y aparte de una cuadra nueva de pavimento cada mes, vamos a repavimentar el casco histórico de la ciudad", garantizando que "con Noel le vamos a poner el hombro".



También trazó su compromiso en la política deportiva para que "cada club tenga lo suyo, que cada chico en los barrios tengan posibilidades" y que "hagamos viviendas como lo estamos haciendo con muchos intendentes".



"Con Noel quiero que asumamos el compromiso público para que cada saladeño se sienta acompañado por el estado provincial y municipal juntos,



venimos a construir una Saladas distinta, productiva, con educación y trabajo", expresó.



Y pasando al ámbito nacional, Valdés afirmó: "Le quiero pedir al pueblo de Saladas que vote por nuestros candidatos nacionales, quiero tener dos senadores y dos diputados en el Congreso, pero si tomamos un poco más de envión, nos falta poco para que nuestro tercer candidato a diputado también".



Al referirse a las PASO, el Mandatario correntino consideró que el Gobierno nacional perdió las elecciones, porque "no pudieron controlar la inflación de la Argentina que está carcomiendo el bolsillo del pueblo completo". Y porque "decían que le iban a aumentar las jubilaciones y al contrario, le pagan menos a los jubilados".



"Pero, también perdieron porque no se ocuparon de la producción,



salieron a prohibir la producción de carne, nosotros somos los terceros productores de la Argentina, tenemos a 23 mil pequeños productores en Corrientes que trabajan de sol a sol para ganarse el sustento y nos perjudicaron", agregó.



Y volvió a denunciar que "en el Presupuesto pusieron 30 por ciento menos que el año pasado para Corrientes, con el 60 por ciento de inflación, pero me indigna más que a Santa Cruz le dieron un 800 por ciento más".



"Sabemos qué es lo que tenemos que hacer, no se sale adelante de una crisis económica y una pandemia sin liderazgo y hoy en la Argentina no se sabe quién gobierna, nosotros estamos arriba de ese barco sin rumbo, le tenemos que mandar un mensaje en las urnas al Gobierno nacional", planteó.



Y consideró que "si ganamos las elecciones no habrá peligro, porque somos una fuerza responsable que le decimos al Presidente que gobierne la Argentina", reclamando que "se está olvidando de las provincias del Norte que son las que más necesitan su acompañamiento".



En este marco, sostuvo que "nos tienen que pagar lo que corresponde a los correntinos por Yacyretá y Salto Grande, porque sino los beneficios son siempre para el país central, tenemos que votar federalismo y eso son nuestros candidatos".



Juntos para salir adelante



Antes fue el turno de Gómez, quien señaló que "este desafío lo fuimos construyendo juntos con los diferentes partidos locales, dejando diferencias de lado, porque el único camino para salir adelante es juntarnos y hoy estamos todos juntos".



El candidato a jefe comunal aseguró así que "el 10 de diciembre, cuando ganemos las elecciones, voy a convocar a todos los sectores, oficialistas y opositores para trabajar por Saladas". Y confió en que "con el acompañamiento de nuestro Gobernador, no tengo dudas que vamos a sacar adelante a nuestra comunidad, vamosa trabajar fuertemente la producción, será uno de los ejes principales de nuestra gestión, vamos a estar al lado del pequeño productor acompañándolo, vamos crear líneas de financiamiento, vamos a crear un centro de acopio y el primer mercado central para Saladas y toda la región".



También dijo que "vamos a hacer las gestiones necesarias para recuperar nuestra Laguna Soto, emblema de Saladas y en esto le vamos a pedir la ayuda al Gobernador, vamosa pavimentar una cuadra por mes, ese es mi compromiso con los saladeños, vamos a unir todos los barrios de Saladas, sobre todo los que fueron olvidados estos últimos años".



"Queremos un municipio abierto, que escuche para buscar las soluciones con acciones concretas", aseguró el candidato de ECO+Vamos Corrientes, planteando que "tenemos que posicionar a nuestra localidad en el turismo, vamos a recuperar nuestra Fiesta de la Miel que ha recaído en los últimos tiempos".



"Vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que Saladas vuelva a ser lo que antes fue, esa Saladas productiva, vamos a trabajar con los jóvenes, vamosa crear en la Capital correntina la Casa del Estudiante Saladeño, para que los jóvenes que están en Corrientes tengan un lugar donde puedan encontrar las herramientas para estudiar", sumó a sus compromisos, asegurando qu