Djokovic ganó en París y es el más ganador de Masters 1000

Domingo, 07 de noviembre de 2021

El serbio venció a Daniil Medvedev, se consagró en la capital francesa, se quedó con su título 37 en esta categoría y superó a Nadal.





Después de perder el primer set de la final por 4-6, Novak Djokovis lo dio vuelta y venció por 4-6, 6-3 y 6-3 a Daniil Medvedev para quedarse con el Masters 1000 de París. Con este título suma 37 en esta categoría y supera a Rafael Nadal para convertirse en el máximo ganador de Masters 1000.





El tenista de Belgrado, que aseguró el sábado la condición de número uno del mundo al término del año por séptima vez para superar el récord que compartía con el estadounidense Pete Sampras, afrontó la cita parisina igualado a trofeos Masters 1.000 con Nadal (36).



Djokovic, que no competía desde que perdió la final del Abierto de Estados Unidos con Medvedev, fue de menos a más en la cita en París Bercy, que resolvió después de dos horas y cuarto. El balcánico fue contra corriente después de un inicio dubitativo y un buen nivel del ruso, campeón en París el pasado año.



Todo cambió en el segundo parcial. Tal y como sucedió en la semifinal que disputó contra el polaco Hubert Hurkacz, apretó el acelerador. Se mostró más seguro con su saque, que ya no perdió más, e igualó el encuentro tras ganar el segundo set. Medvedev asumió su inferioridad en el tramo decisivo, en el que no supo contrarrestar el buen nivel del número uno del mundo, que terminó por cerrar el duelo.



Djokovic, que ganó por sexta vez en diez enfrentamientos al moscovita, capturó su sexto título en el Masters 1.000 de París. Recuperó la corona que el pasado año fue a manos del ruso. Y eleva a treinta y siete el número de Masters 1.000 en su carrera y también su relación de éxitos.



El balcánico añade París a los éxitos de Wimbledon, Roland Garros, el Abierto de Australia y el torneo de Belgrado. Cinco en 2021 y 85 en total a lo largo de su carrera.