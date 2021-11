El Senado renueva un tercio de las bancas y el oficialismo pone en juego 15 lugares

Domingo, 07 de noviembre de 2021

En las elecciones del próximo domingo el bloque oficialista del Frente de Todos arriesga 15 lugares; Juntos por el Cambio, que es la primera minoría, pone en juego ocho; y el restante pertenece al interbloque Parlamentario Federal.



De los 24 senadores cuyo mandato finaliza el próximo 9 de diciembre, sólo cinco buscarán su reelección: todos integrantes del Frente de Todos

En este turno electoral se deberán elegir los senadores de las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Mendoza, Tucumán, La Pampa y Santa Fe, cuyos representantes ingresaron al Congreso en las elecciones de 2015.



No obstante, de los 24 senadores cuyo mandato finaliza el próximo 9 de diciembre, sólo cinco buscarán su reelección: todos integrantes del Frente de Todos.



El resto de los legisladores buscarán un lugar en la Cámara de Diputados o dejarán el Poder Legislativo.



Por Catamarca se despiden del Senado los peronistas Inés Blas y Dalmacio Mera (ingresaron en 2015), así como el radical Oscar Castillo, quien entró por primera vez a la Cámara alta en 2003.



En tanto, el oficialista Carlos Caserio, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, buscará su reelección acompañado por la actual diputada nacional Gabriela Estévez, mientras que los macristas Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez dejarán la Cámara.



Rodríguez Machado ocupa el tercer lugar de la lista de diputados de Juntos por el Cambio por Córdoba, mientras que Martínez es uno de los suplentes de la nómina que Luis Juez encabeza para el Senado de la Nación por la misma agrupación.



Por Chubut, el Frente de Todos juega los tres senadores que representan a esa provincia porque en 2015 ingresaron por fuerzas diferentes pero se unieron en un solo bloque a partir del inicio del gobierno de Alberto Fernández en 2019.



Se trata de Nancy González, Mario Pais (fueron juntos a la elección por el Frente para la Victoria) y Alfredo Luenzo (como parte del Frente Renovador del actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa).



No obstante, los tres dirigentes de la provincia patagónica dejarán el Congreso ya que no integran las listas para senadores ni para diputados.



Por Mendoza, la presidenta de la Comisión de Acuerdos, la oficialista Anabel Fernández Sagasti, buscará su reelección como cabeza de la lista del Frente de Todos que también integra el intendente de Tunuyán, Martín Aveiro.



Los opositores Julio Cobos y Pamela Verasay no renuevan y buscarán un lugar en Diputados encabezando la lista de Cambia Mendoza.



Por Tucumán, en tanto, ni los peronistas Beatriz Mirkin y José Alperovich (de licencia desde diciembre de 2019 acusado por presunto abuso deshonesto contra una empleada de la Cámara alta) ni la radical Silvia Elías de Pérez seguirán en el Congreso.



Además, mientras los oficialistas ni siquiera participaron con lista propia en las Primarias de septiembre, la opositora Elías de Pérez perdió la interna.



Tampoco ninguno de los tres pampeanos continuará en el Senado: Norma Durango y Daniel Lovera, por el Frente de Todos; y Juan Carlos Marino, por Juntos por el Cambio.



El caso de Marino (que anunció que no competiría por un nuevo mandato antes de que se cerraran las listas para las PASO), es similar al del catamarqueño Castillo, ya que deja la Cámara alta después de tres períodos consecutivos.



El Frente de Todos también pone en juego la mayoría de las bancas por la provincia de Santa Fe que hoy ocupan Roberto Mirabella y María de los Ángeles Sacnun.



Pero, siempre dentro del oficialismo, mientras Mirabella encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales, Sacnun buscará su reelección en el segundo lugar de la nómina que encabeza el actual senador provincial Marcelo Lewandowski.



La opositora Alejandra Vucasovich, quien entró al Senado de la Nación este año como reemplazante del fallecido Carlos Reutemann, y que forma parte del Interbloque Parlamentario Federal (aliado a Juntos por el Cambio), dejará el Congreso.



Finalmente, por Corrientes, los oficialistas Carlos Espínola y Ana Almirón buscarán un período más por el Frente de Todos; mientras que el opositor Pedro Braillard Poccard dejará el Senado y asumirá como vicegobernador de su provincia acompañando el segundo mandato del radical Gustavo Valdés.