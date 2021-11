21 podios en levantamiento de pesas para jóvenes correntinos Domingo, 07 de noviembre de 2021 El representativo correntino concluyó su participación en el campeonato nacional subiéndose al podio en 21 ocasiones. Ayer logró la medalla de oro en mayores absoluto José Borget. La joven Yamila Marchioni se consagró en la categoría Sub 17.





El equipo Corrientes Pesas siguió destacándose en el Campeonato Nacional Argentino de levantamiento de pesas olímpico, que hoy llega a su fin en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard), en la ciudad de Buenos Aires. Al cabo del cuarto día de competencias, el representativo correntino, que contó con pesistas de 13 a 24 años, subió al podio en 21 ocasiones. Se trata de la mejor actuación de la escuela de pesas desde que compiten a nivel federativo.



En la víspera José Borget logró la medalla de oro en la categoría mayor absoluto. Además fue reconocido como mejor atleta mayor masculino.



Ayer, además, se destacó la joven Yamila Marchioni, quien se consagró en la categoría Sub 17.





El viernes, en el tercer día de competencias, cumplieron una muy buena actuación, Martina Giménez quien se coronó campeona nacional en la categoría Sub 17. Además subió al podio para colocarse la medalla de bronce en menores de 20 años.





En la misma categoría, Tomás Acevedo obtuvo la medalla de plata.



Estas brillantes actuaciones se sumaron a los ocho títulos nacionales en las divisionales Sub 15, Sub 17 y Sub 20, en los primeros dos días de competencia, mientras que en la categoría Mayor,



Jonathan Leyes fue subcampeón y Agustina Álvarez se quedó con la medalla de Bronce.



Leyes ratificó que es uno de los más destacados del país y consiguió dos medallas de plata, tanto en Sub 20 como en Mayores. Jonathan fue representante argentino en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, participó en competencias fuera del país logrando el tercer lugar en el Iberoamericano 2020 en Sub-20.